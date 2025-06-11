Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой

Мне нравится, как оно заряжается, быстро, не сильно греется, еще и улыбается. Вероятно, такая ситуация была в голове у сотрудников компании Ugreen когда они разрабатывали новую модель Ган-зарядки.

Напомним, что в зарядках GaN (от названий химических элементов) используется нитрид галия вместо кремния в составе схем.

Преимущества GaN-зарядок

Меньшие потери энергии при зарядке.watermarkПоговаривают что повсеместное использование снизит потребление электроэнергии домохозяйствами на 10-15 %;

Способность передавать более высокое напряжение и не так сильно греться при этом;

Конструкция более простая и в результате куда более мощные ГаН-зарядки одновременно мощнее и компактнее почти в два раза;

Мы уже рассказывали о модели Ugreen X559, которая позволяла выдавать 65 Вт мощности и заряжать ультракомпактные ноутбуки. Теперь же планка поднята до 100 Вт и в теории это позволит заряжать портативные компьютеры с более мощными процессорами. Мы уже знаем о моделях игровых лептопов, которые можно заряжать от более компактных блоков питания. Без активности дискретной видеокарты. В данном случае гарантирована совместимость с MacBook Pro 16, например, который можно зарядить от 0 до 81 % за 60 минут.

Дизайн Ugreen Uno RG Gan

Мощных зарядок на рынке много, но эта модель пошла чуть дальше, предложив интересный внешний вид. Блочок выполнен в форме гуманоидного робота. На самом деле особых отклонений от стандартных кубических форм нет. Просто вилку штекера можно спрятать в чехле-ножках, которые к слову магнится, так что потерять их будет чуточку сложнее.

На боковой плоскости есть монохромных дисплей, на котором выводится анимация. Всего их может быть три. Первая выводится, когда блок питания просто вставлен в розетку. Вторая, с жующей мордашкой — в процессе зарядки, а третья в очках с улыбкой – при полностью заряженном устройстве. В процессе зарядки также появляются другие мордашки с жизнерадостными эмоциями.

Примечательно, что яркость картинки специально сделана невысокой, чтобы можно было с комфортом использовать зарядку возле кровати. Все-таки свет цифрового лика, улыбающегося в три часа ночи, вызывал бы куда меньше позитива.

В целом блочок выполнен традиционно качественно. Он не имеет слишком уж больших габаритов. Корпус хотя и из пластика, имеет приятное на ощупь покрытие. Есть черная часть и глянцевые элементы, украшающие «голову» робота, торчащего из розетки.

Оснащение

Что касается разъемов то их тут предостаточно чтобы нагрузить зарядку на 100 Вт суммарно. Два USB Type-C поддерижвают ток 3 А при 20 В, выдавая до 100 Вт. Третий USB-C поддерживает до 2 А при 20 В и 30 Вт. Один USB Type-A выдает максимум 1,5 А при 10 В на 22,5 Вт. То есть для ноутбуков и достижения максимальной скорости зарядки нужно использовать один из первых симметричных USB. К слову, на сайте Ugreen есть раскладка вариантов подключений техники к зарядке и возможности каждого из портов. Любопытно что расписаны варианты от одного занятого порта, двух, трех и всех четырех. Лишний сигнал о том, что в компании не бездумного устанавливали контроллеры питания.

Кабель Ugreen L509 Fast Charging 100 Вт

Конечно же для получения полной выгоды от быстрой зарядки следует использовать подходящий кабель. К пример такой как предлагает сама Ugreen – модель L509 с поддержкой Fast charge. В принципе внешне это обычный кабель в качественной оплетке и классическим дизайном штекеров. Главное разумеется кроется внутри. Для желающих, есть такие кабеля с похожими монохромными дисплеями поменьше и рожицами на них.

Кроме кабелей в этой серии устройств с анимированными экранами также есть портативные аккумуляторы. Об одном из которых мы также скоро расскажем.

Впечатления

Похоже, когда компания Ugreen уперлась в технологический предел, то решила добавить немного легкомысленности в свою продукцию. Дескать мощные и технологичные зарядки выпускать может каждый. А вот удачно украсить такую веселыми эмодзи, причем прямо на корпусе, нужно постараться.

И как всегда, у компании получилось. Несмотря на принадлежность к плотно занятому рынку электроники Поднебесной, бренд держит высокий уровень качества и находит способы заставить пользователя улыбаться.

Цена почти $60 на сайте производителя, плюс $12 за кабель поддерживающий 100 Вт зарядки, кажется не такой уж и высокой за действительно мощную и универсальную зарядку поднимающую настроение.

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Андрей Кучеренко

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