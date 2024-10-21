Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете

Эра ноутбуков с минимальным количеством разъемов вроде ка не наступила. «Революционный» MacBook Air с парой USB-C не привел к тому что порты в компьютерах других брендов начали исчезать. Хотя в угоду портативности некоторые разъемы все-таки упразднили. Чаще всего это касается HDMI, а проводной Ethernet подключается через специальные переходники.

Производители хабов почувствовали запах денег и предложили множество моделей, которые позволяют вернуть утраченные возможности. Среди них также уже знакомая нам компания Ugreen, ныне активно занимающаяся периферией для ПК.

Компания выпустила новую модель Ugreen CM681. Это хаб 13-в-1, который покроет все нужды авторов, редакторов, создателей, творцов и прочих созидателей контента. Более того, если есть необходимость вывести картинку на несколько мониторов, что актуально и для владельцев ПК, здесь также есть несколько видеовыходов.

Внешне хаб смотрится очень хорошо и лаконично. Он имеет цельный металлический корпус из которого выходит всего один кабель USB Type-C. Оплетка тканевая, максимально укрепленная в местах соединений резиновыми вставками. Торцы имеют пластиковые вставки, которые, вероятно, в случае необходимости могут стать началом разборки корпуса в целях ремонта.

Каждый из длинных торцов хаба содержит вереницу разъемов. Условно один из них посвящен передаче данных, а второй видеосигналу.

На первом есть два слота под карты памяти SD версии 3.0, аудио мини-джек, три USB Type-A порта и один USB-С. Один из USB-A поддерживает максимальную скорость передачи данных 5 гбитсек, остальные два по 10.

На втором – USB-C с функцией передачи энергии для запитки ноутбуков с поддерживаемой мощностью до 100 Вт. Далее за ним установлен Display Port, два HDMI, еще один пяти гигабитный USB-A и разъем RJ45 под Ethernet.

Вариаций подключений для вывода сигнала может быть несколько в режиме дублирования и расширения рабочего виртуального пространства. Их схемы указаны в инструкции и помогут разобраться в случае, если при подключении нескольких мониторов картинка появляется не на всех. Общая закономерность при клонировании: пара мониторов могут дублировать друг друга, а третий дублирует либо источник, либо расширяет рабочий стол. В режиме расширения рабочего стола, каждый из видео-портов может выдавать свою картинку.

Максимально поддерживаемое разрешение Display Port и двух HDMI: 4K при частоте 60 Гц. Эти же параметры сохраняются при всех вариациях подключения.

Мы проверили по максимуму одновременные подключения и установили, что сохраняется полная работоспособность. Хаб конечно же греется если передавать данные по USB долго. При нескольких подключённых мониторах картинка не пропадает и не имеет артефактов. Тут уже задача источника успевать передавать данные на все мониторы. В целом же хаб Ugreen CM681 это очередной качественный продукт компании, который будет полезен активным пользователям накопителей и нескольких мониторов. Купить хаб Ugreen CM681: хаб 13-in-1 можно со скидкой, предоставленный компанией специально для наших читателей.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram