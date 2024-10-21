Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі

Ера ноутбуків з мінімальною кількістю роз’ємів начебто не настала. “Революційний” MacBook Air з парою USB-C не призвів до того, що порти в комп’ютерах інших брендів почали зникати. Хоча для портативності деякі роз’єми все-таки скасували. Найчастіше це стосується HDMI, а дротовий Ethernet підключається через спеціальні перехідники.

Виробники хабів відчули запах грошей та запропонували безліч моделей, які дозволяють повернути втрачені можливості. Серед них також вже знайома нам компанія Ugreen, яка нині активно займається периферією для ПК.



Компанія випустила нову модель Ugreen CM681. Це хаб 13-в-1, який покриє всі потреби авторів, редакторів, авторів, авторів та інших творців контенту. Більше того, якщо є необхідність вивести картинку на кілька моніторів, що є актуальним і для власників ПК, тут також є кілька відеовиходів.

Зовні хаб виглядає дуже добре та лаконічно. Він має цілісний металевий корпус з якого виходить лише один кабель USB Type-C. Обплетення тканинне, максимально укріплене в місцях з’єднань гумовими вставками. Торці мають пластикові вставки, які, ймовірно, у разі потреби можуть стати початком розбирання корпусу з метою ремонту.

Кожен із довгих торців хаба містить низку роз’ємів. Умовно один із них присвячений передачі даних, а другий відеосигналу.

На першому є два слоти під карти пам’яті SD версії 3.0, аудіо міні-джек, три USB Type-A порти та один USB-С. Один із USB-A підтримує максимальну швидкість передачі даних 5 гбітсек, решта два по 10.

На другому – USB-C з функцією передачі енергії для запиту ноутбуків з підтримуваною потужністю до 100 Вт. Далі за ним встановлений Display Port, два HDMI, ще один п’ять гігабітний USB-A та роз’єм RJ45 під Ethernet.

Варіацій підключень для виведення сигналу може бути дещо в режимі дублювання та розширення робочого віртуального простору. Їхні схеми вказані в інструкції та допоможуть розібратися у випадку, якщо при підключенні кількох моніторів картинка з’являється не на всіх. Загальна закономірність при клонуванні: пара моніторів можуть дублювати один одного, а третій дублює джерело або розширює робочий стіл. У режимі розширення робочого столу кожен з відео-портів може видавати свою картинку.

Максимальна роздільна здатність Display Port і двох HDMI: 4K при частоті 60 Гц. Ці параметри зберігаються при всіх варіаціях підключення.

Ми перевірили по максимуму одночасні підключення та встановили, що зберігається повна працездатність. Хаб звичайно ж гріється якщо передавати дані USB довго. За кількох підключених моніторів картинка не пропадає і не має артефактів. Тут уже завдання джерела встигати передавати дані на всі монітори. Загалом хаб Ugreen CM681 це черговий якісний продукт компанії, який буде корисний активним користувачам накопичувачів і кількох моніторів. Купити хаб Ugreen CM681: хаб 13-in-1 можна зі знижкою, наданий компанією спеціально для наших читачів.

Михайло Чорновий

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