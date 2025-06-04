Microsoft стандартує порти USB Type-C на комп’ютерах з Windows

Microsoft має намір упорядкувати використання USB Type-C у ноутбуках та планшетах на базі Windows 11. У компанії зазначають, що виробники пристроїв часто по-різному реалізують можливості цього порту – від швидкості передачі даних до підтримки зарядки та підключення зовнішніх дисплеїв. Щоб усунути плутанину та встановити чіткі стандарти, Microsoft вирішила використовувати механізм сертифікації WHCP (Windows Hardware Compatibility Program).

У рамках цієї програми передбачається, що пристрої з Windows 11, що пройшли сертифікацію, забезпечуватимуть базовий набір функцій USB Type-C. Це означає, що покупці зможуть розраховувати не тільки на передачу даних, а й на зарядку та виведення зображення через відповідний роз’єм. Такі вимоги будуть обов’язковими як мінімум для портів стандарту USB 3, а для USB4 вводяться додаткові критерії.

У Microsoft підкреслюють, що WHCP допомагає зробити технічні характеристики портів передбачуваними та гарантувати стабільну роботу незалежно від моделі пристрою. За словами компанії, нова таблиця відповідності перетворює колишні необов’язкові функції на обов’язкові, формуючи єдиний підхід до апаратної сумісності на ринку мобільних ПК.