Microsoft стандартизирует порты USB Type-C на компьютерах с Windows

Microsoft намерена упорядочить использование USB Type-C в ноутбуках и планшетах на базе Windows 11. В компании отмечают, что производители устройств часто по-разному реализуют возможности этого порта — от скорости передачи данных до поддержки зарядки и подключения внешних дисплеев. Чтобы устранить путаницу и установить чёткие стандарты, Microsoft решила использовать механизм сертификации WHCP (Windows Hardware Compatibility Program).

В рамках этой программы предполагается, что устройства с Windows 11, прошедшие сертификацию, будут обеспечивать базовый набор функций USB Type-C. Это означает, что покупатели смогут рассчитывать не только на передачу данных, но и на зарядку и вывод изображения через соответствующий разъём. Такие требования будут обязательными как минимум для портов стандарта USB 3, а для USB4 вводятся дополнительные критерии.

В Microsoft подчёркивают, что WHCP помогает сделать технические характеристики портов предсказуемыми и гарантировать стабильную работу независимо от модели устройства. По словам компании, новая таблица соответствия превращает прежние необязательные функции в обязательные, формируя единый подход к аппаратной совместимости на рынке мобильных ПК.