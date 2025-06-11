Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою

Мені подобається, як воно заряджається, швидко, не сильно гріється, ще й усміхається. Ймовірно, така ситуація була у голові у співробітників компанії Ugreen, коли вони розробляли нову модель Ган-зарядки.

Нагадаємо, що в зарядках GaN (від назв хімічних елементів) використовується нітрид галію замість кремнію у складі схем.

Переваги GaN-зарядок

Менші втрати енергії при зарядці.watermarkПоговіряють що повсюдне використання знизить споживання електроенергії домогосподарствами на 10-15%;

Здатність передавати вищу напругу і не так сильно грітися при цьому;

Конструкція більш проста і в результаті куди більш потужні ГаН-зарядки одночасно потужніші і компактніші майже вдвічі;

Ми вже розповідали про модель Ugreen X559, яка дозволяла видавати 65 Вт потужності і заряджати ультракомпактні ноутбуки. Тепер планка піднята до 100 Вт і теоретично це дозволить заряджати портативні комп’ютери з потужнішими процесорами. Ми вже знаємо про моделі ігрових лептопів, які можна заряджати від компактніших блоків живлення. Без активності дискретної відеокарти. У цьому випадку гарантовано сумісність з MacBook Pro 16, наприклад, який можна зарядити від 0 до 81% за 60 хвилин.

Дизайн Ugreen Uno RG Gan

Потужних зарядок на ринку багато, але ця модель пішла трохи далі запропонувавши цікавий зовнішній вигляд. Блок виконаний у формі гуманоїдного робота. Насправді, особливих відхилень від стандартних кубічних форм немає. Просто вилку штекера можна сховати в чохлі-ніжках, які магнітиться, так що втратити їх буде трохи складніше.

На бічній площині є монохромний дисплей, на якому виводиться анімація. Усього їх може бути три. Перший виводиться, коли блок живлення просто вставлений в розетку. Друга, з мордою, що жує, – в процесі зарядки, а третя в окулярах з посмішкою – при повністю зарядженому пристрої. У процесі зарядки також з’являються інші мордочки з життєрадісними емоціями.

Примітно, що яскравість картинки спеціально зроблена невисокою, щоб можна було комфортно використовувати зарядку біля ліжка. Все-таки світло цифрового лику, що посміхається о третій годині ночі, викликало б набагато менше позитиву.

Загалом блочок виконаний традиційно якісно. Він не має надто великих габаритів. Корпус хоч і з пластику, має приємне на дотик покриття. Є чорна частина і глянсові елементи, що прикрашають «голову» робота, що стирчить із розетки.

Обладнання

Що стосується роз’ємів, то їх тут достатньо, щоб навантажити зарядку на 100 Вт сумарно. Два USB Type-C підтримують струм 3 А за 20 В, видаючи до 100 Вт. Третій USB-C підтримує до 2 А при 20 В та 30 Вт. Один USB Type-A видає максимум 1,5 А при 10 на 22,5 Вт. Тобто для ноутбуків і досягнення максимальної швидкості заряджання потрібно використовувати один із перших симетричних USB. До речі, на сайті Ugreen є розкладка варіантів підключень техніки до зарядки та можливості кожного з портів. Цікаво, що розписані варіанти від одного зайнятого порту, двох, трьох і всіх чотирьох. Зайвий сигнал у тому, що у компанії не бездумного встановлювали контролери харчування.

Кабель Ugreen L509 Fast Charging 100 Вт

Звичайно ж, для отримання повної вигоди від швидкої зарядки слід використовувати відповідний кабель. Наприклад такий як пропонує сама Ugreen – модель L509 з підтримкою Fast charge. В принципі зовні це звичайний кабель у якісному обплетенні та класичним дизайном штекерів. Головне очевидно криється всередині. Для бажаючих, є такі кабеля зі схожими монохромними дисплеями поменше і пиками на них.

Крім кабелів цієї серії пристроїв з анімованими екранами також є портативні акумулятори. Про один із яких ми також скоро розповімо.

Враження

Схоже, коли компанія Ugreen уперлася в технологічну межу, то вирішила додати трохи легковажності у свою продукцію. Мовляти потужні та технологічні зарядки випускати може кожен. А ось вдало прикрасити таку веселу емодзі, причому прямо на корпусі, потрібно постаратися.

І, як завжди, у компанії вийшло. Незважаючи на приналежність до щільно зайнятого ринку електроніки Піднебесної, бренд тримає високий рівень якості та знаходить способи змусити користувача посміхатися.

Ціна майже $60 на сайті виробника, плюс $12 за кабель підтримує 100 Вт зарядки, здається не такою вже й високою за дійсно потужну та універсальну зарядку, що піднімає настрій.

Читайте також:

Огляд Ugreen X559: GaN заряджання потужністю 65 Вт

Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього світу

Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram