Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света

У бренда Baseus много различных устройств и не удивительно что даже утилитарная на первый взгляд лампа получила особенность, которая делает ее универсальной.

Фишкой магнитной настольной лампы Baseus является крепление, которое позволит зафиксировать ее различными способами. Более того, необязательно использовать комплектную планку с металлической полосой и полосой двусторонней клейкой ленты.

Лампа отлично магнитится и к корпусу ПК, и к биндеру, и капоту автомобиля… Так что настольной ее можно назвать условно, потому что мы бы охарактеризовали ее как весьма универсальную.

Для управления есть несколько сенсорных кнопок на корпусе. Среди них включение питание, регулировка яркости свечения и таймер. Последний, выключит лампу через какое-то время.

У лампы уровня яркости. Минимальный позволит использовать лампу как ночник, а яркий подсветит рабочее пространство. При подключении внешнего питания по USB Type-C, диодные светильники работают на чуть большей мощности, таким образом можно добавить яркости.

Всего установлено 50 диодных элемента, по 25 в два ряда. Интересно что среди них есть как с белым и более теплым свечением. Таким образом свет получается более приятным глазу.

Правда, если вам нужно много света, например, при работе с мелкими предметами, это все же не про эту лампу. Максимальный уровень не слишком яркий, хотя и достаточный для большинства сценариев.

Другой особенностью является встроенный аккумулятор. Лампа может светить несколько часов при минимальной яркости, чего вполне достаточно на вечер или, когда на улице хмурая погода.

В целом, магнитная настольная лампа Baseus точно станет полезной в ряде ситуаций. Встроенный аккумулятор позволит использовать ее вне дома с розетками. На столе, где есть конструкции выше столешницы, в мастерской, при ремонте техники – все это различные сценарии где такая лампа может быть актуальной.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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