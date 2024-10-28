Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла

У бренду Baseus багато різних пристроїв і не дивно, що навіть утилітарна на перший погляд лампа отримала особливість, яка робить її універсальною.

Фішкою магнітної настільної лампи Baseus є кріплення, яке дозволить зафіксувати її у різний спосіб. Більше того, необов’язково використовувати комплектну планку з металевою смугою та полосою двосторонньої клейкої стрічки.

Лампа чудово магнітиться і до корпусу ПК, і до біндера, і капота автомобіля. Так що настільною її можна назвати умовно, тому що ми б охарактеризували її як дуже універсальну.

Для керування є кілька сенсорних клавіш на корпусі. Серед них включення живлення, регулювання яскравості світіння та таймер. Останній вимкне лампу через якийсь час.

У лампи кілька рівнів яскравості. Мінімальний дозволить використовувати лампу як нічник, а яскравий підсвітить робочий простір. При підключенні зовнішнього живлення по USB Type-C, діодні світильники працюють на більшій потужності, таким чином можна додати яскравості.

Усього встановлено 50 діодних елементів, по 25 у два ряди. Цікаво, що серед них є як з білим і теплішим світінням. Таким чином світло виходить приємнішим оку.

Правда, якщо вам потрібно багато світла, наприклад, при роботі з дрібними предметами, це все ж таки не про цю лампу. Максимальний рівень не надто яскравий, хоч і достатній для більшості випадків.

Іншою особливістю є вбудований акумулятор. Лампа може світити кілька годин за мінімальної яскравості, чого цілком достатньо на вечір або, коли на вулиці похмура погода.

Загалом магнітна настільна лампа Baseus точно стане корисною в ряді ситуацій. Вбудований акумулятор дозволить використовувати її поза домом із розетками. На столі, де є конструкції вище за стільницю, в майстерні, при ремонті техніки – все це різні сценарії де така лампа може бути актуальною.

Михайло Чорновий

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