Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла

Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла28.10.24
У бренду Baseus багато різних пристроїв і не дивно, що навіть утилітарна на перший погляд лампа отримала особливість, яка робить її універсальною.
Фішкою магнітної настільної лампи Baseus є кріплення, яке дозволить зафіксувати її у різний спосіб. Більше того, необов’язково використовувати комплектну планку з металевою смугою та полосою двосторонньої клейкої стрічки.
Лампа чудово магнітиться і до корпусу ПК, і до біндера, і капота автомобіля. Так що настільною її можна назвати умовно, тому що ми б охарактеризували її як дуже універсальну.
Для керування є кілька сенсорних клавіш на корпусі. Серед них включення живлення, регулювання яскравості світіння та таймер. Останній вимкне лампу через якийсь час.
У лампи кілька рівнів яскравості. Мінімальний дозволить використовувати лампу як нічник, а яскравий підсвітить робочий простір. При підключенні зовнішнього живлення по USB Type-C, діодні світильники працюють на більшій потужності, таким чином можна додати яскравості.
Усього встановлено 50 діодних елементів, по 25 у два ряди. Цікаво, що серед них є як з білим і теплішим світінням. Таким чином світло виходить приємнішим оку.
Правда, якщо вам потрібно багато світла, наприклад, при роботі з дрібними предметами, це все ж таки не про цю лампу. Максимальний рівень не надто яскравий, хоч і достатній для більшості випадків.
Іншою особливістю є вбудований акумулятор. Лампа може світити кілька годин за мінімальної яскравості, чого цілком достатньо на вечір або, коли на вулиці похмура погода.
Загалом магнітна настільна лампа Baseus точно стане корисною в ряді ситуацій. Вбудований акумулятор дозволить використовувати її поза домом із розетками. На столі, де є конструкції вище за стільницю, в майстерні, при ремонті техніки – все це різні сценарії де така лампа може бути актуальною.
Редактор
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Настільна лампа Baseus виявилася дуже універсальною завдяки своєму кріпленню. Розкажемо докладніше
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Електронна книга BOOX Palma 2 працює на Android 13 і має сканер відбитків пальцівАндроід електронна книга
BOOX представила нову електронну читалку Palma 2 на базі Android 13, пропонуючи покращені характеристики та нові функції порівняно з попередньою моделлю
Arm анулює ліцензію на розробку чіпів для QualcommQualcomm патент процесор
Arm надіслала Qualcomm повідомлення про намір анулювати ліцензію на використання їхньої інтелектуальної власності