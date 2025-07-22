Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому

Набор клавиатуры и мышки Logitech MK250 должен стать очередным бестселлером компании в классе доступных комбо-комплектов. С одной стороны, устройства бюджетного класса, а с другой и клавиатура, и мышка имеют рад фирменных особенностей и фирменно хорошее качество исполнения.

Из чего состоит комплект Logitech MK250

В комплект MK250 входит клавиатура модели K250 и мышка M196. Доступны три цвета набора– белый, черный и розовый.

Logitech K250 – полноразмерная 100 % беспроводная клавиатура с питанием от двух элементов типа ААА. Заявленная автономность – год. Из других примечательных моментов – клавиатура выдерживает небольшое количество пролитой воды. Оговаривается объем до 60 мл. Для клавиатуры заявлено что 64 % пластика сделаны из вторсырья.

Logitech M196 – Bluetooth-мышка питающаяся от одной батарейки АА. Автономность также заявлена на уровне 12 месяцев. У нее полностью симметричная форма так что она будет одинаково удобна для левшей и правшей. Но в комплекте, о котором мы говорим, доступен только темный вариант. К слову, мы рассказывали про эту модель в отдельном обзоре.

Дизайн и эргономика

Корпус устройств выполнен из пластика. В некоторой степени утилитарного, но приятного на ощупь. Покрытие хотя немного и шероховатое, зато устойчивое к царапинам и внешним воздействиям. Дизайн обоих устройств неброский, но функциональный. Нет лишний ухищрений в форме или текстуре. Все направлено на функциональность.

В основании клавиатуры есть две ножки, которые позволят немного приподнять заднюю часть корпуса над столом. Здесь же между ними находится отсек для батареек-аккумуляторов и ползунок питания. Хотя подставки для запястий нет, высота небольшая и руки не устают от длительного использования.

Клавиатура имеет полный набор клавиш включая цифровой блок. Дополнительных кнопок нет, все управление мультимедиа выполнено через второстепенные функции на «F1»-«F12». В целом вся компоновка интуитивная. Разве что стрелки вверх и вниз половинчатые.

Символы на кнопках клавиатуры выполнены декалями. Примечательно что устройство сертифицированные и полностью локализованное – кириллица украинская. Для Mac-юзеров будет удобным подписи команд на кнопках «Ctrl» и «Alt». Подсветки к сожалению, нет, но это и сделало бы устройство дороже.

Мышка довольно компактная и будет удобна для небольших рук. Есть только права и левая кнопка, а также колесо прокрутки. Слегка рельефные боковины улучшат сцепление с рукой. Она также будет удобна для портативного использования. Либо же для случаев, когда долго работать мышкой не нужно.

Общим для обоих девайсов является подключение исключительно по Bluetooth. Хороший вариант чтобы не думать о возможной потере ресивера. Однако если по каким-то причинам беспроводное подключение не подходит, других вариантов нет. Зато устройства можно будет подключать не только к десктопам и ноутбукам, но также и планшетам.

Впечатления

Комплект беспроводных клавиатуры и мышки Logitech MK250 – хорошее решение для пространств где места периферии остается немного. К тому же это хороший практичный вариант для повседневного использования. Полноразмерная клавиатура практически ни в чем не уступает более дорогим моделям с точки зрения функций и эргономики. Мышка же выполнена в маленьком корпусе что может стать ограничением для некоторых пользователей. При этом она симметричная и компактная. В остальном же это надежные беспроводные устройства с хорошей автономностью и доступной ценой.

Характеристики клавиатуры Logitech K250

Количество клавиш: 100 Подсветка: нет Подключение: Bluetooth LE Габариты: 136,9×369,9×22,8 мм Вес: 380 г

Характеристики мыши Logitech M196

Тип сенсора: оптический Разрешение: 1000 DPI Количество клавиш: 2+1 колесо прокрутки Подсветка: нет Подключение: Bluetooth LE Габариты: 100×60×38 мм Вес: 76 г с батарейкой АА

Михаил Черновой

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