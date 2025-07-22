Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому

Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. З одного боку, пристрої бюджетного класу, а з іншого і клавіатура, і мишка мають раду фірмових особливостей та фірмово гарну якість виконання.

З чого складається комплект Logitech MK250

У комплект MK250 входить клавіатура моделі K250 та мишка M196. Доступні три кольори набору – білий, чорний та рожевий.

Logitech K250 – повнорозмірна 100% бездротова клавіатура з живленням від двох елементів типу ААА. Заявлено автономність – рік. З інших моментів – клавіатура витримує невелику кількість пролитої води. Зазначається об’єм до 60 мл. Для клавіатури заявлено, що 64% пластику виготовлені з вторинної сировини.

Logitech M196 – Bluetooth-миша, що живиться від однієї батареї АА. Автономність також заявлена на рівні 12 місяців. У неї повністю симетрична форма так що вона буде однаково зручна для шульги і правші. Але в комплекті, про який ми говоримо, доступний лише темний варіант. До речі, ми розповідали про цю модель в окремому огляді.

Дизайн та ергономіка

Корпус пристроїв виконаний із пластику. Певною мірою утилітарного, але приємного на дотик. Покриття хоч трохи і шорстке, зате стійке до подряпин та зовнішніх впливів. Дизайн обох пристроїв лаконічний, але багатофункціональний. Немає зайвих хитрощів у формах чи текстурі. Все спрямовано на функціональність.

В основі клавіатури є дві ніжки, які дозволяють трохи підняти задню частину корпусу над столом. Тут же між ними знаходиться відсік для батарей-акумуляторів та повзунок живлення. Хоча підставки для зап’ясть немає, висота невелика і руки не втомлюються від тривалого використання.

Клавіатура має повний набір клавіш, включаючи цифровий блок. Додаткових кнопок немає, все керування мультимедіа виконано через другорядні функції на F1-F12. Загалом компонування інтуїтивне. Хіба що стрілки вгору та вниз половинчасті.

Символи на кнопках клавіатури виконані декалями. Примітно, що пристрій сертифікований та повністю локалізований – кирилиця українська. Для Mac-користувачів будуть зручними підписи команд на кнопках «Ctrl» та «Alt». Підсвічування на жаль, немає, але це й зробило б пристрій дорожчим.

Мишка досить компактна і зручна для невеликих рук. Є тільки права та ліва кнопка, а також колесо прокручування. Злегка рельєфні боковини покращать зчеплення з рукою. Вона також буде зручною для портативного використання. Або для випадків, коли довго працювати мишкою не потрібно.

Спільним для обох аксесуарів є підключення виключно через Bluetooth. Хороший варіант, щоб не думати про можливу втрату ресивера. Однак, якщо з якихось причин бездротове підключення не підходить, інших варіантів немає. Зате пристрої можна буде підключати не тільки до стаціонарних комп’ютерів і ноутбуків, але також і до планшетів.

Враження

Комплект бездротових клавіатури та мишки Logitech MK250 – гарне рішення для просторів, де місця для периферії залишається небагато. До того ж, це хороший практичний варіант для повсякденного використання. Повнорозмірна клавіатура практично ні в чому не поступається дорожчим моделям з погляду функцій та ергономіки. Мишка ж виконана в маленькому корпусі, що може стати обмеженням для деяких користувачів. При цьому вона симетрична та компактна. В іншому ж це надійні бездротові пристрої з гарною автономністю та доступною ціною.

Характеристики клавіатури Logitech K250

Кількість клавіш: 100 Підсвічування: ні Підключення: Bluetooth LE Габарити: 136,9×369,9×22,8 мм Вага: 380 г

Характеристики миші Logitech M196

Тип сенсора: оптичний Дозвіл: 1000 DPI Кількість клавіш: 2+1 колесо прокручування Підсвічування: ні Підключення: Bluetooth LE Габарити: 100×60×38 мм Вага: 76 г з батареєю АА

Михайло Чорновий

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