GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре

GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре08.05.25
Будущая GTA VI несомненно самая ожидаемая игра индустрии. В YouTube ее трейлеры смотрят десятки миллионов человек за 12 часов, а Книга рекордов Гинесса не успевает регистрировать рекордные цифры. Sony уже открыла возможность добавить GTA 6 в список желаемых покупок. Когда игру анонсируют для ПК она точно побьет рекорды магазинов цифровой дистрибуции по предзаказам на ПК.
Трейлеры GTA 6
Итак мы имеем два официальных трейлера. Первый ярко описывает дух игры, делая мелкие наброски будущего повествования. Пальмы, отели, кабриолеты, музыка и океан известного многим города Вайс Сити. Даже на уровне анонсов Rockstar Games играет тонко и дает неожиданный намек на старую масштабную утечку информации 2022 года. Второй трейлер начинается с фразы главного героя, который, спускаясь с крыши, говорит: «Я просто чиню некоторые протечки».
Трейлер поражает детализацией игрового мира, демонстрирует сцены побега из тюрьмы, погони, романтические моменты и знакомит с новыми локациями.
Главные герои
Уже из первого видео про игру мы узнаем что главных героев будет двое — Люсия Каминос и Джейсон Дюваль. Они оказались втянуты в масштабный криминальный заговор, охватывающий весь штат Леонида. Персонажи вынуждены полагаться друг на друга, чтобы выжить в опасном мире. И хотя сюжет может показаться классическим и банальным, уверены, что Роки сделают его максимально интересным и увлекающим на долгие часы игры.
Люсия Каминос — девушка, которая с детства научилась драться благодаря отцу, а жизнь постоянно бросала ей вызовы. Защищая семью, она попала в тюрьму Леониды, но чудом получила второй шанс. Теперь Люсия настроена действовать разумно и стремится обеспечить себе и матери лучшее будущее, о котором они мечтали еще в Либерти-Сити.
Ее партнер — Джейсон Дюваль. Вырос среди мошенников и преступников, а после службы в армии пытался оставить прошлое позади, но в итоге начал работать на местных наркоторговцев. Встреча с Люсией может стать для Джейсона как лучшим, так и худшим поворотом в жизни: вместе они отправляются в опасное путешествие, где каждый шаг — это риск и борьба за свободу.
Rockstar также раскрыла ансамбль вспомогательных персонажей. Среди них — контрабандист Брайан Хедер, сдающий жильё Джейсону, любитель теорий заговора Кэл Хемптон, владелец студии звукозаписи Буби Айк, музыкальный продюсер Дре’куан Прист, певицы Бэйлюкс и Рокси, а также профессиональный грабитель банков Рауль Баутиста.
Что мы узнаем на официальном сайте GTA 6
Rockstar поделилась деталями о шести основных локациях, которые игроки смогут исследовать:
- Vice City — яркий, солнечный город с пляжами, клубами и криминальными улочками.
- Leonida Keys — живописные тропические острова с опасными водами, где скрываются аллигаторы и другие сюрпризы.
- Grassrivers — болотистые районы с мангровыми зарослями, которые скрывают как диких животных, так и тайны.
- Port Gellhorn — заброшенный портовый город с пустыми торговыми центрами и сомнительной репутацией.
- Ambrosia — городок, где сахарный завод дает работу, а местная байкерская банда контролирует остальное.
- Mount Kalaga — национальный парк на севере штата, идеальное место для охоты, рыбалки и скрытых заговоров.
Очень много внимания будет уделено природе. После успешной реализации дикой фауны в Red Dead Redemption 2, разработчики наверняка добавят ее в новую игру. Плотность населения и качество моделей горожан заметно возросли. Смотрится очень круто.
Стоит ждать новостные программы, шоу и саркастичные рекламные ролики. Разработчики точно нагенерят не один час контента внутри игры.
Игра GTA 6 в значительной степени фокусируется на ограблениях. Хотя серия Grand Theft Auto и посвящена совершению различных преступлений, за пределами основного сюжета механика ограбления магазинов или, например, закусочных традиционно оставляла желать лучшего.
По оружию, в игре похоже будет винтовка, напоминающая SIG Sauer 556 SWAT Rifle, двуствольный дробовик Browning Citori 725, пистолет-пулемёт MP5, старый-добрый AK-47, пулемёт M249 SAW, снайперские винтовки M14 и Remington Model 700, а также культовая AR-15. И, конечно же, не обошлось без гранатомёта — в трейлере Лусия с его помощью отбивается от погони.
Когда выйдет GTA 6
На своей странице в Bluesky Майк Дейли, который стоял у истоков GTA, отметил, что Rockstar могла бы выпустить GTA 6 даже в «недоработанном» состоянии — и игра все равно стала бы хитом продаж. Он особо отметил, что новый трейлер GTA 6 демонстрирует значительный прогресс: мир выглядит еще реалистичнее, а анимации персонажей — как главных, так и второстепенных — стали гораздо более естественными по сравнению с первым показом игры. Это, по его мнению, еще раз доказывает, что дополнительное время на разработку используется с пользой.
Кажется, даже самые преданные фанаты уже признают, что разработка GTA 6 «подзатянулась». После выхода последней игры серии прошло целых 10 лет, а разнокалиберные инсайдеры устали ошибаться в сроках и датах релиза. Меж тем сама студия хранила гробовое молчание — до сегодняшнего дня.
Игру перенесли: GTA 6 теперь выйдет в следующем году — 26 мая — для PlayStation 5 и консолей Xbox Series X/S. Версию для ПК пока что не анонсировали, как и порт для Nintendo Switch 2, если он вообще будет.
Редактор новостей
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GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
GTA VI, несомненно, самая ожидаемая игра индустрии. В YouTube ее трейлеры смотрят десятки миллионов за 12 часов, а Книга рекордов Гиннесса не успевает регистрировать рекордные цифры.
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
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