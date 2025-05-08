GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?

Майбутня GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри. Sony вже відкрила можливість додати GTA 6 до списку бажаних покупок. Коли гру анонсують для ПК, вона точно поб’є рекорди магазинів цифрової дистрибуції на замовлення на ПК.

Трейлери GTA 6

Отже ми маємо два офіційні трейлери. Перший яскраво описує дух гри, роблячи дрібні нариси майбутньої розповіді. Пальми, готелі, кабріолети, музика та океан відомого багатьом міста Вайс Сіті. Навіть на рівні анонсів Rockstar Games грає тонко і дає несподіваний натяк на старий масштабний витік інформації 2022 року. Другий трейлер починається з фрази головного героя, який, спускаючись з даху, каже: “Я просто чиню деякі протікання”.

Трейлер вражає деталізацією ігрового світу, демонструє сцени втечі із в’язниці, погоні, романтичні моменти та знайомить із новими локаціями.

Головні герої

Вже з першого відео про гру ми дізнаємось, що головних героїв буде двоє – Люсія Камінос та Джейсон Дюваль.Вони виявилися втягнутими у масштабну кримінальну змову, що охоплює весь штат Леоніда. Персонажі змушені покладатися один на одного, щоб вижити у небезпечному світі. І хоча сюжет може здатися класичним і банальним, впевнені, що Роки зроблять його максимально цікавим і захоплюючим на довгий час гри.

Люсія Камінос – дівчина, яка з дитинства навчилася битися завдяки батькові, а життя постійно кидало їй виклики. Захищаючи сім’ю, вона потрапила до в’язниці Леоніди, але дивом здобула другий шанс. Тепер Люсія налаштована діяти розумно і прагне забезпечити собі та матері краще майбутнє, про яке вони мріяли ще в Ліберті-Сіті.

Її партнер – Джейсон Дюваль. Виріс серед шахраїв та злочинців, а після служби в армії намагався залишити минуле позаду, але зрештою почав працювати на місцевих наркоторговців. Зустріч із Люсією може стати для Джейсона як найкращим, так і гіршим поворотом у житті: разом вони вирушають у небезпечну подорож, де кожен крок – це ризик та боротьба за свободу.

Rockstar також розкрила ансамбль допоміжних персонажів. Серед них — контрабандист Брайан Хедер, який здає житло Джейсону, аматор теорій змови Кел Хемптон, власник студії звукозапису Бубі Айк, музичний продюсер Дре’куан Пріст, співачки Бейлюкс та Роксі, а також професійний грабіжник банків Рауль Баутіста.

Що ми дізнаємося на офіційному сайті GTA 6

Rockstar поділилася деталями про шість основних локацій, які гравці зможуть дослідити:

Vice City – яскраве, сонячне місто з пляжами, клубами та кримінальними вуличками.

Leonida Keys – мальовничі тропічні острови з небезпечними водами, де ховаються алігатори та інші сюрпризи.

Grassrivers – болотисті райони з мангровими чагарниками, які приховують як диких тварин, так і таємниці.

Port Gellhorn – занедбане портове місто з порожніми торговими центрами та сумнівною репутацією.

Ambrosia – містечко, де цукровий завод дає роботу, а місцева байкерська банда контролює інше.

Mount Kalaga – національний парк на півночі штату, ідеальне місце для полювання, риболовлі та прихованих змов.

Дуже багато уваги буде приділено природі. Після успішної реалізації дикої фауни в Red Dead Redemption 2, розробники напевно додадуть її в нову гру. Щільність населення та якість моделей городян помітно зросли. Виглядає дуже круто.

Варто чекати новинні програми, шоу та саркастичні рекламні ролики. Розробники точно нагенерують не одну годину контенту всередині гри.

Гра GTA 6 значною мірою фокусується на пограбуваннях. Хоча серія Grand Theft Auto і присвячена скоєнню різних злочинів, поза основним сюжетом механіка пограбування магазинів або, наприклад, закусочних традиційно залишала бажати кращого.

По зброї, у грі схоже буде гвинтівка, що нагадує SIG Sauer 556 SWAT Rifle, двоствольний дробовик Browning Citori 725, пістолет-кулемет MP5, старий-добрий AK-47, кулемет M249 SAW, снайперські гвинтівки M14 і Remington. І, звичайно, не обійшлося без гранатомета — у трейлері Лусія з його допомогою відбивається від погоні.

Коли вийде GTA 6

На своїй сторінці в Bluesky Майк Дейлі, який стояв біля витоків GTA, зазначив, що Rockstar могла б випустити GTA 6 навіть у “недопрацьованому” стані – і гра все одно стала б хітом продажу. Він особливо зазначив, що новий трейлер GTA 6 демонструє значний прогрес: світ виглядає ще реалістичнішим, а анімації персонажів – як головних, так і другорядних – стали набагато природнішими в порівнянні з першим показом гри. Це, на його думку, ще раз доводить, що додатковий час на розробку використовують із користю.

Здається, навіть найвідданіші фанати вже визнають, що розробка GTA 6 “підтягнулася”. Після виходу останньої гри серії минуло 10 років, а інсайдери втомилися помилятися у термінах та датах релізу. Тим часом сама студія зберігала труну мовчання — до сьогодні.

Гру перенесли: GTA 6 тепер вийде наступного року – 26 травня – для PlayStation 5 та консолей Xbox Series X/S. Версію для ПК поки що не анонсували, як і порт Nintendo Switch 2, якщо він взагалі буде.

Андрій Кучеренко

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