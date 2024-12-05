GTA Online отримає нове велике оновлення Agents of Sabotage. Герої повернуться на культову швейну фабрику Darnell Bros05.12.24
Rockstar Games анонсувала велике оновлення для Grand Theft Auto Online під назвою Agents of Sabotage, реліз якого запланований на 10 грудня 2024 року.
Що відомо про оновлення:
- Головні герої сюжету: агент FIB Джоді Маршалл та її помічник Павло. Гравці приєднаються до їхньої команди для виконання небезпечних місій.
- Локація: штабом для планування стане добре знайома фанатам GTA V стара швейна фабрика Darnell Bros, яка використовувалася Майклом, Франкліном та Тревором для підготовки пограбувань.
- Контент: обіцяно нові місії, покращення ігрового процесу та інші оновлення, що доповнюють як сюжет, так і геймплей.
Оновлення вийде на всіх доступних платформах одночасно.
Rockstar планує випустити покращену версію GTA 5 для ПК у 2025 році. Тобто це гра, що все ще приносить прибуток, яка вийшла в 2013 році.
Rockstar Games нарешті підтвердила, що оновлення з версії Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced, випущеної майже три роки тому для консолей Xbox Series X|S та PlayStation 5, стануть доступними і на ПК. Ця версія принесла поліпшену графіку, рівні, що завантажуються, та інші особливості, які досі були доступні тільки на консолях.
Хоча повний перелік нововведень для ПК ще не оголошено, очікується, що основні покращення з консолей буде перенесено. Серед можливих функцій — трасування променів для більш реалістичних відображень, підвищена щільність трафіку та кількість NPC, покращені текстури та спецефекти, підтримка 3D-звуку, HDR та додавання дикої природи. Швидкість завантажень та перемикання між персонажами на ПК, як і на консолях, залежатиме від типу накопичувача.
Дата виходу поновлення для ПК-версії ще не визначена, але Rockstar натякнула, що реліз відбудеться «в новому році».
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