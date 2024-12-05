GTA Online получит новое большое обновление Agents of Sabotage. Герои вернутся на культовую швейную фабрику Darnell Bros05.12.24
Rockstar Games анонсировала крупное обновление для Grand Theft Auto Online под названием Agents of Sabotage, релиз которого запланирован на 10 декабря 2024 года.
Что известно об обновлении:
- Главные герои сюжета: агент FIB Джоди Маршалл и её помощник Павел. Игроки присоединятся к их команде для выполнения ряда опасных миссий.
- Локация: штабом для планирования станет хорошо знакомая фанатам GTA V старая швейная фабрика Darnell Bros, использовавшаяся Майклом, Франклином и Тревором для подготовки ограблений.
- Контент: обещаны новые миссии, улучшения игрового процесса и другие обновления, дополняющие как сюжет, так и геймплей.
Обновление выйдет на всех доступных платформах одновременно.
Rockstar планирует выпустить улучшенную версию GTA 5 для ПК в 2025 году. То есть это все еще приносящая прибыль игра, которая вышла в 2013 году.
Rockstar Games наконец подтвердила, что обновления из версии Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced, выпущенной почти три года назад для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5, станут доступны и на ПК. Эта версия принесла улучшенную графику, быстрее загружающиеся уровни и другие особенности, которые до сих пор были доступны только на консолях.
Хотя полный перечень нововведений для ПК еще не объявлен, ожидается, что основные улучшения с консолей будут перенесены. В числе возможных функций — трассировка лучей для более реалистичных отражений, повышенная плотность трафика и количество NPC, улучшенные текстуры и спецэффекты, поддержка 3D-звука, HDR и добавление дикой природы.Скорость загрузок и переключения между персонажами на ПК, как и на консолях, будет зависеть от типа накопителя.
Дата выхода обновления для ПК-версии еще не определена, но Rockstar намекнула, что релиз состоится «в новом году».
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GTA Online получит новое большое обновление Agents of Sabotage. Герои вернутся на культовую швейную фабрику Darnell Bros GTA Rockstar игры обновление
Rockstar Games анонсировала крупное обновление для Grand Theft Auto Online под названием Agents of Sabotage, релиз которого запланирован на 10 декабря 2024 года.
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