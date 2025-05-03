Grand Theft Auto VI вийде у травні 2026 року. Гра GTA 6 перенесли на рік

Компанія Rockstar Games офіційно підтвердила перенесення релізу Grand Theft Auto VI. Замість запланованого раніше виходу у 2025 році довгоочікуваний проект з’явиться на прилавках не раніше 26 травня 2026 року. Раніше ця інформація циркулювала на рівні чуток, але, на жаль, підтвердилася.

Про затримку розробники повідомили через заяву на офіційних каналах, вибачившись перед фанатами за перенесення та подякувавши їм за терпіння. У компанії пояснили, що додатковий час необхідний для полірування проекту та досягнення очікуваного рівня якості.

Видавництво Take-Two Interactive, якому належить Rockstar, раніше орієнтувалося на осінній реліз 2025 року, але у підсумковому звіті підтвердило усунення термінів на наступний фінансовий рік.

На даний момент GTA 6 заявлено тільки для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Про можливу версію для ПК інформації поки що немає.

У Rockstar підкреслюють, що кожна нова гра серії має не просто відповідати очікуванням, а перевершувати їх: Grand Theft Auto VI – не виняток. Ми хочемо бути впевнені, що випустимо гру, на яку ви дійсно заслуговуєте».

Нагадаємо, що першого трейлера GTA 6 було випущено 5 грудня 2023 року, де розробники анонсували реліз гри на 2025 рік для консолей PlayStation 5 і Xbox Series X/S. У фінансовому звіті Rockstar Games також згадувалося, що студія планувала випустити гру восени 2025 року. Проте точну дату досі не було оголошено.

Крім того, нещодавно Rockstar Games випустила новий рекламний кліп для GTA Online, у якому фанати помітили можливі натяки на дату виходу GTA 6, що підігріло інтерес до чуток.

Інший слух пов’язаний із місцем на накопичувачі для файлів гри ГТА шість. Безперечно, для встановлення GTA 6 потрібно багато вільного місця на SSD-накопичувачах, але інформація, яка з’явилася в мережі, бентежить. Відповідно до неї — буде потрібно 230 ГБ.

Тут питань також багато. Невідомо, чи ця цифра відноситься до незавершеної версії гри, яка, очевидно, ще не оптимізована і не стиснута, чи мається на увазі релізна версія GTA VI.