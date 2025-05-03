Grand Theft Auto VI выйдет в мае 2026 года. Игру GTA 6 перенесли на год03.05.25
Компания Rockstar Games официально подтвердила перенос релиза Grand Theft Auto VI. Вместо запланированного ранее выхода в 2025 году, долгожданный проект появится на прилавках не раньше 26 мая 2026 года. Ранее эта информация циркулировала на уровне слухов, но к сожалению, подтвердилась.
О задержке разработчики сообщили через заявление на официальных каналах, извинившись перед фанатами за перенос и поблагодарив их за терпение. В компании объяснили, что дополнительное время необходимо для полировки проекта и достижения ожидаемого уровня качества.
Издательство Take-Two Interactive, которому принадлежит Rockstar, ранее ориентировалось на осенний релиз 2025 года, но в итоговом отчёте подтвердило смещение сроков на следующий финансовый год.
На текущий момент GTA 6 заявлена только для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О возможной версии для ПК информации пока нет.
В Rockstar подчёркивают, что каждая новая игра серии должна не просто соответствовать ожиданиям, а превосходить их: «Grand Theft Auto VI — не исключение. Мы хотим быть уверены, что выпустим игру, которую вы действительно заслуживаете».
Напомним, что первый трейлер GTA 6 был выпущен 5 декабря 2023 года, где разработчики анонсировали релиз игры на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В финансовом отчёте Rockstar Games также упоминалось, что студия планировала выпустить игру осенью 2025 года. Однако точная дата до сих пор не была объявлена.
Кроме того, недавно Rockstar Games выпустила новый рекламный клип для GTA Online, в котором фанаты заметили возможные намёки на дату выхода GTA 6, что подогрело интерес к слухам.
Другой слух связан с занимаемым местом на накопителе для файлов игры ГТА шесть. Несомненно, для установки GTA 6 потребуется много свободного места на SSD-накопителях, но информация, которая появилась в сети, обескураживает. Согласно ей — будет нужно 230 ГБ.
Тут вопросов все также много. Неизвестно, относится ли эта цифра к незавершенной версии игры, которая, очевидно, еще не оптимизирована и не сжата, или имеется в виду релизная версия GTA VI.
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