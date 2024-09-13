Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее

«Доступные игровые устройства» было странным словосочетанием лет 12-15 назад. Но постепенно игровая индустрия стала доступна для всех кошельков. Геймерские девайсы вначале были эталоном технических достижений с ярким дизайном. Но, как и технологии военной индустрии, они стали ближе к рядовым пользователям. Где-то упростили материалы, где-то поставили меньше памяти, где-то использовали прошлогодний сенсор. Купить девайс в геймерском стиле уже могут многие. Поэтому теперь мы видим широкий диапазон ценовых классов для устройств всех типов – от материнских плат и видеокарт, до мониторов и ноутбуков. Сегодня расскажем о бюджетном, но от этого не менее интересном, представителе игровых мониторов от компании Acer.

Acer Nitro XF240Y это линейка состоящая из четырёх моделей мониторов. Ее вариативность заключается в нескольких парамтерах. Диагонали от 23,8 до 27 дюймов, матрицы IPS или VA, яркость от 250 до 400 кд/м², частоты 144 — 180 Гц. При этом все они имеют время отклика матрицы 1 мс, разрешение Full HD и оснащаются портами DisplayPort и HDMI.

Дизайн

Внешне Acer Nitro XF240Y S3 — скромный монитор и имеет минимум декоративных элементов. Поэтому как некоторые лаконичные по экстерьеру игровые ноуты он вполне может использоваться и в офисе для ежедневных задач. Однако все-таки основная его специализация игры.

С фронтальной стороны видим не слишком толстую рамку по кругу дисплея, довольно тонкую ножку, на которой несколькими винтами крепится сам монитор, и минималистичную круглую подставку-основание. На ее дне есть винты для крепления стойки, которые можно скрыть крутящейся дублирующей панелью.

Позади корпуса монитора есть выступ, в котором размещен набор разъемов.

Рядом с ними пяти позиционный джойстик для навигации по меню настроек. Над всем этим на ребристой части тыльной панели разместили логотип компании.

Позади цилиндрической ножки есть небольшой зажим для кабелей, чтобы хоть как-то организовать их на столе. Ножка позволяет регулировать высоту монитора в пределах 100 мм. До самого низа и вверх. Этого расстояния вполне достаточно чтобы подобрать оптимальное положение перед пользователем.

Оснащение

В мониторе установлена матрица, выполненная по технологии VA. Она имеет классический размер 1920×1080 в диагонали 23,7 дюймов. Это один из наименьших размеров на рынке, поэтому для больших столов этот монитор будет не слишком удобен.

Использование этого типа матрицы позволяет получить чуть лучшие показатели, которые как раз пригодятся в играх. Прежде всего это отклик в 1 мс, а не 4 как у IPS. Также монитор может похвастаться повышенной яркостью в 300 кд/м². Есть и сертификация AMD FreeSync Premium, которая сопровождает повышенную частоту развертки изображения в 180 Гц. В каком-то плане этот монитор можно назвать компактным экранным дублером игрового ноутбука. У него есть все задатки показать игровой процесс красивее и более плавно, при этом не ограбив кошелек пользователя.

Различия между VA и IPS

Хотелось бы отдельно обозначить различия между VA и IPS. Технология жидкокристаллических панелей с LED подсветкой занимает значительную часть рынка. Матрицы на базе технологий IPS и VA — одни из самых распространенных. Главными отличиями являются максимальный уровень яркости, глубина черного и незначительные преимущества по скорости обновления картинки и яркости у VA.

IPS-матрицы обеспечивают лучшие углы обзора благодаря горизонтальному расположению кристаллов, поэтому углы обзора у мониторов с ними чуть лучше. В свою очередь VA-матрицы, с вертикальным расположением кристаллов обеспечивают более глубокий чёрный цвет и высокую контрастность.

Впечатления

Acer Nitro XF240Y S3 — средний представитель линейки этих мониторов и топовый среди диагоналей 23,8 дюйма. От младшей версии с приставкой M3 его отличает более яркий экран.

С точки зрения дизайна это универсальный вариант, хорошо подходящий как для офиса, так и дома. Дополнительные аксессуары с подсветкой только украсят рабочее место с ним. С эргономической точки зрения, монитор можно разместить на стандартном небольшом столе. Минимальный кабель менеджмент он также позволит организовать. Возможность регулировки высоты – хороший задел, если монитор придется располагать как-то специфически.

С технической точки зрения в нем хорошая матрица, проверенная уже годами и улучшенная в сравнении с первыми поколениями технологий. По крайней мере это касается частоты обновления и времени отклика. Среди портов есть необходимый минимум для подключения к источнику. Есть как классический HDMI, так и Display Port, который позволит получить все 180 Гц, тогда как первый ограничен 120 Гц.

Наряду с этим, дополнением в виде сертификации AMD FreeSync Premium и обычной, но не урезанной комплектацией с необходимыми кабелями, Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) можно назвать одним из самых удачных бюджетных игровых мониторов.

Характеристики Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301)

Диагональ, частота: 23,8” (60,5 см), 180 Гц Разрешение: 1920×1080, 16:9 Матрица: VA Подсветка: LED Контрастность: 100 000 000:1 Время отклика: 1 мс Яркость: 300 кд/м² Входы: 1×HDMI 2.0, Display Port 1.4, аудио 3,5 мм, DC Регулировка наклона: нет Дополнительно: AMD FreeSync Premium, кабель HDMI в комплекте Встроенные динамики: нет VESA 75×75 Габариты с подставкой: 542×323×38,5 мм Вес: 3,58 кг Поставщик: Предст-во компании Acer в Украине Цена: $112

Оценка:

+ повышенная частота развертки

+ достаточный диапазон выбора высоты

+ цена

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Михаил Черновой

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