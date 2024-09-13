Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше

Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше13.09.24
“Доступні ігрові пристрої” було дивним словосполученням років 12-15 тому. Але поступово ігрова промисловість стала доступна всім гаманців. Геймерські аксесуари спочатку були зразком технічних досягнень з яскравим дизайном. Але, як і технології військової індустрії, вони стали ближчими до рядових користувачів. Десь спростили матеріали, десь поставили менше пам’яті, десь використали минулорічний сенсор. Купити девайс в геймерському стилі вже може багато хто. Тому тепер ми бачимо широкий діапазон цінових класів для всіх типів пристроїв – від материнських плат і відеокарт, до моніторів і ноутбуків. Сьогодні розповімо про бюджетний, але від цього не менш цікавий, представник ігрових моніторів від компанії Acer.
Acer Nitro XF240Y це лінійка, що складається з чотирьох моделей моніторів. Її варіативність полягає у кількох параметрах. Діагоналі від 23,8 до 27 дюймів, матриці IPS або VA, яскравість від 250 до 400 кд/м², частоти 144 – 180 Гц. При цьому всі вони мають час відгуку матриці 1 мс, роздільну здатність Full HD і оснащуються портами DisplayPort та HDMI.
Дизайн
Зовні Acer Nitro XF240Y S3 – скромний монітор і має мінімум декоративних елементів. Тому як деякі лаконічні за зовнішнім виглядом ігрові ноути він цілком може використовуватися і в офісі для щоденних завдань. Проте основна його спеціалізація гри.
З фронтального боку бачимо не надто товсту рамку по колу дисплея, досить тонку ніжку, на якій кількома гвинтами кріпиться сам монітор, та мінімалістичну круглу підставку-підставу. На її дні є гвинти для кріплення стійки, які можна приховати дублюючою панеллю, що крутиться.
Позаду корпусу монітора є виступ, у якому розміщено набір роз’ємів.
Поруч із ними п’яти позиційний джойстик для навігації по меню налаштувань. Над усім цим на ребристій частині тильної панелі розмістили логотип компанії.
За циліндричною ніжкою є невеликий затискач для кабелів, щоб хоч якось організувати їх на столі. Ніжка дозволяє регулювати висоту монітора в межах 100 мм. До самого низу та вгору. Цієї відстані цілком достатньо, щоб підібрати оптимальне положення перед користувачем.
Оснащення
У моніторі встановлено матрицю, виконану за технологією VA. Вона має класичний розмір 1920×1080 діагоналі 23,7 дюймів. Це один із найменших розмірів на ринку, тому для великих столів цей монітор буде не надто зручним.
Використання цього типу матриці дозволяє отримати трохи кращі показники, які стануть у нагоді в іграх. Насамперед це відгук у 1 мс, а не 4 як у IPS. Також монітор може похвалитися підвищеною яскравістю 300 кд/м². Є і сертифікація AMD FreeSync Premium, яка супроводжує підвищену частоту розгорнення зображення 180 Гц. У певному плані цей монітор можна назвати компактним екранним дублером ігрового ноутбука. У нього є всі задатки показати ігровий процес красивішим і плавнішим, при цьому не пограбувавши гаманець користувача.
Відмінності між VA та IPS
Хотілося б окремо позначити різницю між VA і IPS. Технологія рідкокристалічних панелей з підсвічуванням LED займає значну частину ринку. Матриці на базі технологій IPS та VA – одні з найпоширеніших. Головними відмінностями є максимальний рівень яскравості, глибина чорного і незначні переваги швидкості оновлення картинки і яскравості у VA.
IPS-матриці забезпечують кращі кути огляду завдяки горизонтальному розташуванню кристалів, тому кути огляду монітори з ними трохи кращі. У свою чергу VA-матриці з вертикальним розташуванням кристалів забезпечують глибший чорний колір і високу контрастність.
Враження
Acer Nitro XF240Y S3 – середній представник лінійки цих моніторів та топовий серед діагоналей 23,8 дюйма. Від молодшої версії з приставкою M3 його відрізняє яскравіший екран.
З погляду дизайну це універсальний варіант, що добре підходить як для офісу, так і вдома. Додаткові аксесуари з підсвічуванням лише прикрасять робоче місце з ним. З ергономічної точки зору монітор можна розмістити на стандартному невеликому столі. Мінімальний кабель управління він також дозволить організувати. Можливість регулювання висоти – гарний доробок, якщо монітор доведеться мати в своєму розпорядженні якось специфічно.
З технічної точки зору в ньому хороша матриця, перевірена вже роками та покращена порівняно з першими поколіннями технологій. Принаймні це стосується частоти оновлення та часу відгуку. Серед портів є необхідний мінімум підключення до джерела. Є як класичний HDMI, так і Display Port, що дозволить отримати всі 180 Гц, тоді як перший обмежений 120 Гц.
Поряд із цим, доповненням у вигляді сертифікації AMD FreeSync Premium та звичайною, але не урізаною комплектацією з необхідними кабелями, Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) можна назвати одним із найвдаліших бюджетних ігрових моніторів.
Характеристики Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301)
|Діагональ, частота:
|23,8” (60,5 см), 180 Гц
|Дозвіл:
|1920×1080, 16:9
|Матриця:
|VA
|Підсвічування:
|LED
|Контрастність:
|100 000 000:1
|Час відгуку:
|1 мс
|Яскравість:
|300 кд/м²
|Входи:
|1×HDMI 2.0, Display Port 1.4, аудіо 3,5 мм, DC
|Регулювання нахилу:
|ні
|Додатково:
|AMD FreeSync Premium, кабель HDMI у комплекті
|Вбудовані динаміки:
|ні
|VESA
|75×75
|Габарити з підставкою:
|542×323×38,5 мм
|Вага:
|3,58 кг
|Постачальник:
|Предст-во компанії Acer в Україні
|Ціна:
|$112
Оцінка:
+ підвищена частота розгортки
+ достатній діапазон вибору висоти
+ ціна
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