Аррlе удалила 60 VPN-приложений из российского App Store без афиширования25.09.24
С июля по сентябрь 2024 года Apple удалила из российского App Store 60 VPN-приложений. По данным проекта GreatFire, который занимается мониторингом цензурированных сайтов, общее количество недоступных для обхода блокировок приложений достигло 98.
Издания «Медуза» и «Роскомсвобода», ссылаясь на исследование GreatFire, сообщили, что Apple удалила указанные приложения «без лишнего шума». При этом, по данным Роскомнадзора, 4 июля было запрошено удаление только 25 приложений. Информация о возможных дальнейших требованиях ведомства к Apple на данный момент отсутствует.
В исследовании отмечено, что в числе удалённых приложений находятся такие популярные сервисы, как NordVPN, ExpressVPN и Proton VPN. Всего специалисты протестировали 360 VPN-приложений для анализа их доступности в российском сегменте App Store, используя платформу App Store Monitor, которая отслеживает доступ к приложениям в различных странах.
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Аррlе удалила 60 VPN-приложений из российского App Store без афишированияVPN Аррlе приложения
По данным проекта GreatFire, который занимается мониторингом цензурированных сайтов, общее количество недоступных для обхода блокировок приложений достигло 98.