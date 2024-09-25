Аррlе удалила 60 VPN-приложений из российского App Store без афиширования

С июля по сентябрь 2024 года Apple удалила из российского App Store 60 VPN-приложений. По данным проекта GreatFire, который занимается мониторингом цензурированных сайтов, общее количество недоступных для обхода блокировок приложений достигло 98.

Издания «Медуза» и «Роскомсвобода», ссылаясь на исследование GreatFire, сообщили, что Apple удалила указанные приложения «без лишнего шума». При этом, по данным Роскомнадзора, 4 июля было запрошено удаление только 25 приложений. Информация о возможных дальнейших требованиях ведомства к Apple на данный момент отсутствует.

В исследовании отмечено, что в числе удалённых приложений находятся такие популярные сервисы, как NordVPN, ExpressVPN и Proton VPN. Всего специалисты протестировали 360 VPN-приложений для анализа их доступности в российском сегменте App Store, используя платформу App Store Monitor, которая отслеживает доступ к приложениям в различных странах.