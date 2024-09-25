Аррlе видалила 60 VPN-додатків з російського App Store без афішування

З липня по вересень 2024 Apple вилучила з російського App Store 60 VPN-додатків. За даними проекту GreatFire, який займається моніторингом цензурованих сайтів, загальна кількість недоступних для обходу блокувань додатків досягла 98.

Видання “Медуза” та “Роскомсвобода”, посилаючись на дослідження GreatFire, повідомили, що Apple видалила зазначені програми “без зайвого шуму”. При цьому, за даними Роскомнагляду, 4 липня було запрошено видалення лише 25 додатків. Інформація про можливі подальші вимоги відомства до Apple наразі відсутня.

У дослідженні зазначено, що серед віддалених додатків знаходяться такі популярні послуги, як NordVPN, ExpressVPN і Proton VPN. Усього фахівці протестували 360 VPN-додатків для аналізу їхньої доступності в російському сегменті App Store, використовуючи платформу App Store Monitor, яка відстежує доступ до додатків у різних країнах.