Apple заработала с iPhone 16 рекордную выручку08.11.24
Apple опубликовала отчет за последний квартал финансового года, с июля по сентябрь, в котором доход компании вырос на 6% благодаря высоким продажам iPhone 16. Общий доход Apple составил 94,9 миллиарда долларов, что подтверждает устойчивый рост на глобальных рынках.
Основной вклад в рост доходов внесли не только продажи iPhone, но и увеличившиеся продажи Mac, iPad и услуг. В то же время категория носимых устройств, куда входят Apple Watch и AirPods, показала небольшое снижение на 3%, но это не повлияло на общий доход компании. Генеральный директор Тим Кук отметил, что в сентябре был установлен новый рекорд по выручке от продаж iPhone.
Рост был отмечен на всех ключевых рынках, чему способствовал выпуск iPhone 16, который поступил в продажу в последние десять дней квартала, вызвав всплеск спроса. Это подчеркивает, насколько важную роль играет iPhone в успехе Apple.
Apple официально анонсировала свежую линейку своих смартфонов iPhone 16. По словам представителей компании, шестнадцатые iPhone, Plus, Pro и Pro Max были «созданы с нуля» с учетом новых возможностей искусственного интеллекта.
В новых моделях используется чип A18. Он на 30% быстрее в одноядерном режиме по сравнению с предыдущим A16 Bionic, который использовался в iPhone 15.Новая подсистема памяти также обеспечивает максимально быструю передачу данных.
Помимо повышения производительности, A18 отмечается улучшенной эффективностью благодаря использованию 3-нанометрового процесса изготовления второго поколения.
Apple iPhone 16 и 16 Plus
iPhone 16 получил несколько значительных изменений, включая боковую кнопку «Управление камерой», которая делает съемку фото и видео более интуитивной. Проведя пальцем по кнопке, пользователи могут регулировать масштаб.Кроме того, iPhone 16 оснащен кнопкой действия, которая ранее была эксклюзивной для моделей Pro и заменила привычный переключатель выключения звука.
Apple также подчеркнула, что Айфон 16 получил самое прочное стекло для защиты дисплея от царапин, а диагональ экрана стандартной версии составляет 6,1 дюйма, в то время как iPhone 16 Plus оснащен экраном размером 6,7 дюйма.
Интеграция возможностей искусственного интеллекта через Apple Intelligence и использование облачной инфраструктуры Apple Private Cloud Compute позволяют ускорить доступ к функциям устройства.
Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro выделяется обновленным дизайном и улучшенной производительностью. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей, а его старшая версия, iPhone 16 Pro Max, оснащена экраном на 6,9 дюймов. Эти модели демонстрируют самые тонкие рамки, которые когда-либо присутствовали в устройствах Apple.
Производительность устройства улучшена благодаря новому чипу A18 Pro, который изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Это обеспечивает прирост мощности и энергоэффективности, а также улучшает работу с задачами, требующими высокой вычислительной мощности. Процессор включает в себя 16-ядерный нейронный механизм, способный выполнять до 35 триллионов операций в секунду, и 6-ядерный графический процессор с 20-процентным приростом производительности. Это дает устройству ощутимые преимущества при выполнении сложных вычислений и работе с графикой, что особенно полезно для видеомонтажа, игр и работы с искусственным интеллектом.
В плане камер iPhone 16 Pro получил значительные улучшения. Основная 48-мегапиксельная Fusion-камера с четырехпиксельным датчиком второго поколения обеспечивает отличное качество снимков, включая возможность использования 2-кратного телефото. Ультраширокая камера также обновлена и теперь оснащена 48-мегапиксельным сенсором с улучшенной светочувствительностью. Телефотокамера предлагает 5-кратный оптический зум, что позволяет получать детализированные снимки с большого расстояния.
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Apple заработала с iPhone 16 рекордную выручкуApple бизнес смартфон
Apple опубликовала отчет за последний квартал финансового года, с июля по сентябрь, в котором доход компании вырос на 6% благодаря высоким продажам iPhone 16.
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