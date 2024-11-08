Apple заробила з iPhone 16 рекордний виторг

Apple опублікувала звіт за останній квартал фінансового року, з липня по вересень, у якому дохід компанії зріс на 6% завдяки високим продажам iPhone 16. Загальний дохід Apple становив 94,9 мільярда доларів, що підтверджує стійке зростання на глобальних ринках.

Основний внесок у зростання доходів внесли не тільки продаж iPhone, але і продаж Mac, iPad і послуг, що збільшилися. У той же час категорія пристроїв, куди входять Apple Watch і AirPods, показала невелике зниження на 3%, але це не вплинуло на загальний дохід компанії. Генеральний директор Тім Кук зазначив, що у вересні було встановлено новий рекорд з виручки від продажів iPhone.

Зростання було відзначено на всіх ключових ринках, чому сприяв випуск iPhone 16, який надійшов у продаж останні десять днів кварталу, викликавши сплеск попиту. Це наголошує, наскільки важливу роль відіграє iPhone в успіху Apple.

Apple офіційно анонсувала свіжу лінійку своїх смартфонів iPhone 16. За словами представників компанії, шістнадцяті iPhone, Plus, Pro та Pro Max були «створені з нуля» з урахуванням нових можливостей штучного інтелекту.

Нові моделі використовують чіп A18. Він на 30% швидше в одноядерному режимі в порівнянні з попереднім A16 Bionic, який використовувався в iPhone 15.

Крім підвищення продуктивності, A18 відзначається покращеною ефективністю завдяки використанню 3-нанометрового процесу виготовлення другого покоління.

Apple iPhone 16 та 16 Plus

iPhone 16 отримав кілька значних змін, включаючи бічну кнопку «Керування камерою», яка робить зйомку фото та відео більш інтуїтивною. Провівши пальцем по кнопці, користувачі можуть регулювати масштаб. -i-tonkie-ramki/”> Крім того, iPhone 16 оснащений кнопкою дії, яка раніше була ексклюзивною для моделей Pro і замінила звичний перемикач вимикання звуку.

Apple також підкреслила, що Айфон 16 отримав найміцніше скло для захисту дисплея від подряпин, а діагональ екрану стандартної версії складає 6,1 дюйми, в той час як iPhone 16 Plus оснащений екраном розміром 6,7 дюйми.

Інтеграція можливостей штучного інтелекту через Apple Intelligence та використання хмарної інфраструктури Apple Private Cloud Compute дозволяють прискорити доступ до функцій пристрою.

Apple iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro виділяється оновленим дизайном та покращеною продуктивністю. Пристрій отримав 6,3-дюймовий дисплей, а його старша версія iPhone 16 Pro Max оснащена екраном на 6,9 дюймів. Ці моделі демонструють найтонші рамки, які будь-коли були присутні в пристроях Apple.

Продуктивність пристрою покращена завдяки новому чіпу A18 Pro, що виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом другого покоління. Це забезпечує приріст потужності та енергоефективності, а також покращує роботу із завданнями, що потребують високої обчислювальної потужності. Процесор включає 16-ядерний нейронний механізм, здатний виконувати до 35 трильйонів операцій в секунду, і 6-ядерний графічний процесор з 20-відсотковим приростом продуктивності. Це дає пристрою відчутні переваги при виконанні складних обчислень та роботі з графікою, що особливо корисно для відеомонтажу, ігор та роботи зі штучним інтелектом.

У плані камер iPhone 16 Pro отримав значні покращення. Основна 48-мегапіксельна Fusion-камера з чотирипіксельним датчиком другого покоління забезпечує відмінну якість знімків, включаючи можливість використання дворазового телефото. Ультраширока камера також оновлена ​​і тепер оснащена 48-мегапіксельним сенсором з покращеною світлочутливістю. Телефотокамера пропонує 5-кратний оптичний зум, що дозволяє отримувати деталізовані знімки з великої відстані.