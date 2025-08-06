Apple за 3-м квартале 2025: рекордная выручка, несмотря на давление торговых пошлин

В третьем квартале 2025 финансового года Apple зафиксировала выручку в размере $94,04 млрд — на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Ожидания аналитиков ($89,22 млрд) компания также превзошла. На фоне отчёта акции Apple выросли на 3%.

Основную долю выручки традиционно обеспечили продажи iPhone — $44,58 млрд. Компьютеры Mac принесли $8,05 млрд, планшеты iPad — $6,58 млрд, прочая электроника — $7,4 млрд. Доходы от сервисов составили $27,42 млрд и стали третьей по объёму статьёй доходов. Чистая прибыль компании составила $23,43 млрд.

Глава компании Тим Кук отметил, что квартал стал рекордным для июня, и отдельно подчеркнул рост продаж во всех регионах. Он также напомнил о презентации новой системы Apple Intelligence, представленной на WWDC 2025.

Кроме финансовых результатов, компания озвучила символическое достижение — выпуск трёхмиллиардного iPhone. Первый миллиард был продан к 2016 году. Точную дату двухмиллиардного аппарата Apple не называла, но аналитики считают, что это произошло в районе сентября 2021 года.

Однако позитивные цифры не отменяют внешнего давления. Тим Кук подтвердил, что компания ощутила на себе последствия тарифной политики США. По его словам, в июньском квартале дополнительные расходы Apple на пошлины составили около $800 млн. В следующем квартале компания ожидает увеличение этих затрат до $1,1 млрд — при условии, что новые пошлины не будут введены.

Тем не менее, реальность оказалась мягче прогнозов. В предыдущем квартале Apple ожидала $900 млн затрат, так что итоговая сумма на $100 млн ниже ожиданий. Какие именно продукты или рынки пострадали сильнее всего, не уточняется. Зато известно, что компании удалось остановить спад в Китае: доходы от региона выросли на 4%. По словам Кука, количество пользователей iPhone в материковом Китае достигло рекордного уровня, хотя конкретные цифры он не назвал.

iPhone оказался в тройке самых популярных моделей в городском Китае. А среди покупателей Mac, iPad и Apple Watch в материковом Китае большинство были новыми пользователями.

Финансовый директор Кеван Парекх подтвердил, что iPhone оставался самой популярной моделью в США, Китае, Великобритании, Австралии и Японии. Рост продаж зафиксирован почти повсеместно, особенно в Европе, Большом Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.