Apple за 3-м кварталом 2025: рекордний виторг, незважаючи на тиск торгових мит

У третьому кварталі 2025 фінансового року Apple зафіксувала виторг у розмірі $94,04 млрд — на 10% більше, ніж за той же період минулого року. Очікування аналітиків ($89,22 млрд) компанія також перевершила. На тлі звіту акції Apple виросли на 3%.

Основну частку виручки традиційно забезпечили продаж iPhone — $44,58 млрд. Комп’ютери Mac принесли $8,05 млрд, планшети iPad – $6,58 млрд, інша електроніка – $7,4 млрд. Доходи від сервісів склали $27,42 млрд і стали третьою за обсягом статтею доходів. Чистий прибуток компанії склав $23,43 млрд.

Глава компанії Тім Кук зазначив, що квартал став рекордним для червня, і окремо підкреслив зростання продажів у всіх регіонах. Він також нагадав про презентацію нової системи Apple Intelligence, представленої на WWDC 2025.

Окрім фінансових результатів, компанія озвучила символічне досягнення – випуск тримільярдного iPhone. Перший мільярд було продано до 2016 року. Точної дати двомільярдного апарату Apple не називала, але аналітики вважають, що це сталося в районі вересня 2021 року.

Проте позитивні цифри не скасовують зовнішнього тиску. Тім Кук підтвердив, що компанія відчула на собі наслідки тарифної політики США. За його словами, у червневому кварталі додаткові витрати Apple на мита становили близько $800 млн. У наступному кварталі компанія очікує збільшення цих витрат до $1,1 млрд — за умови, що нові мита не буде запроваджено.

Проте реальність виявилася м’якшою за прогнози. У попередньому кварталі Apple очікувала $900 млн витрат, так що підсумкова сума на $100 млн нижче за очікування. Які саме продукти чи ринки постраждали найсильніше, не уточнюється. Проте відомо, що компанії вдалося зупинити спад у Китаї: доходи від регіону зросли на 4%. За словами Кука, кількість користувачів iPhone у материковому Китаї досягла рекордного рівня, хоча конкретних цифр він не назвав.

iPhone опинився у трійці найпопулярніших моделей у міському Китаї. А серед покупців Mac, iPad та Apple Watch у материковому Китаї більшість були новими користувачами.

Фінансовий директор Кеван Парекх підтвердив, що iPhone залишався найпопулярнішою моделлю у США, Китаї, Великій Британії, Австралії та Японії. Зростання продажів зафіксовано майже повсюдно, особливо у Європі, Великому Китаї та країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону.