Apple представила iPad Air и iPad 11 с новыми процессорами

Apple впервые за два года обновила свою базовую линейку планшетов, представив iPad 11-го поколения и iPad Air с чипом M3. Оба устройства были анонсированы без громкого мероприятия — с помощью пресс-релиза.

Apple iPad 11-го поколения: минимум изменений

Apple представила iPad 11-го поколения, обновив свой самый доступный планшет. Главное изменение коснулось объема памяти — теперь базовая версия получила 128 ГБ вместо 64 ГБ. Кроме того, пользователям стали доступны модификации на 256 ГБ и 512 ГБ, чего ранее не было.

Новинка оснащена чипом A16 Bionic, который обеспечивает до 30% прироста скорости по сравнению с A14 в предыдущем поколении. По заявлениям Apple, планшет в шесть раз быстрее самого популярного Android-устройства в этом сегменте, однако конкретную модель компания не уточняет.

Несмотря на обновленный процессор, iPad 11-го поколения не поддерживает Apple Intelligence, поэтому владельцы не получат ИИ-функций, доступных в старших моделях. Зато устройство совместимо с Apple Pencil (USB-C) и Magic Keyboard Folio, что делает его удобным как для творчества, так и для набора текста.

Базовый iPad получил:

Чип A16 Bionic (предыдущая модель работала на A14);

Удвоенный объем памяти — теперь от 128 ГБ;

Начальную цену $349;

Те же цветовые варианты: синий, розовый, желтый, серебристый.

Apple не добавила поддержку Apple Intelligence, а остальные характеристики остались без значительных изменений.

Apple iPad Air: версия с M3 и две диагонали

Apple представила обновленный iPad Air, который доступен в четырех цветах и двух вариантах диагонали — 11 и 13 дюймов. Базовая версия стоит 599 долларов, а за увеличенный вариант придется заплатить от 799 долларов.

Компания также выпустила новую съемную клавиатуру Magic Keyboard, которая теперь оснащена дополнительным рядом функциональных клавиш и увеличенным трекпадом, ранее доступным только в версии Pro.

Более продвинутый iPad Air получил:

Чип M3, который делает его вдвое быстрее Air на базе M1;

Поддержку Apple Intelligence;

Два размера: 11 и 13 дюймов;

Цвета, аналогичные базовому iPad.

Цены начинаются от $599 за 11-дюймовую модель и $799 за 13-дюймовую. Также Apple представила обновленную Magic Keyboard (с увеличенным трекпадом и рядом функциональных клавиш). Она стоит $269 для 11-дюймовой версии и $319 для 13-дюймовой. Оба планшета поступят в продажу 12 марта.