Apple представила iPad Air и iPad 11 с новыми процессорами05.03.25
Apple впервые за два года обновила свою базовую линейку планшетов, представив iPad 11-го поколения и iPad Air с чипом M3. Оба устройства были анонсированы без громкого мероприятия — с помощью пресс-релиза.
Apple iPad 11-го поколения: минимум изменений
Apple представила iPad 11-го поколения, обновив свой самый доступный планшет. Главное изменение коснулось объема памяти — теперь базовая версия получила 128 ГБ вместо 64 ГБ. Кроме того, пользователям стали доступны модификации на 256 ГБ и 512 ГБ, чего ранее не было.
Новинка оснащена чипом A16 Bionic, который обеспечивает до 30% прироста скорости по сравнению с A14 в предыдущем поколении. По заявлениям Apple, планшет в шесть раз быстрее самого популярного Android-устройства в этом сегменте, однако конкретную модель компания не уточняет.
Несмотря на обновленный процессор, iPad 11-го поколения не поддерживает Apple Intelligence, поэтому владельцы не получат ИИ-функций, доступных в старших моделях. Зато устройство совместимо с Apple Pencil (USB-C) и Magic Keyboard Folio, что делает его удобным как для творчества, так и для набора текста.
Базовый iPad получил:
- Чип A16 Bionic (предыдущая модель работала на A14);
- Удвоенный объем памяти — теперь от 128 ГБ;
- Начальную цену $349;
- Те же цветовые варианты: синий, розовый, желтый, серебристый.
Apple не добавила поддержку Apple Intelligence, а остальные характеристики остались без значительных изменений.
Apple iPad Air: версия с M3 и две диагонали
Apple представила обновленный iPad Air, который доступен в четырех цветах и двух вариантах диагонали — 11 и 13 дюймов. Базовая версия стоит 599 долларов, а за увеличенный вариант придется заплатить от 799 долларов.
Компания также выпустила новую съемную клавиатуру Magic Keyboard, которая теперь оснащена дополнительным рядом функциональных клавиш и увеличенным трекпадом, ранее доступным только в версии Pro.
Более продвинутый iPad Air получил:
- Чип M3, который делает его вдвое быстрее Air на базе M1;
- Поддержку Apple Intelligence;
- Два размера: 11 и 13 дюймов;
- Цвета, аналогичные базовому iPad.
Цены начинаются от $599 за 11-дюймовую модель и $799 за 13-дюймовую. Также Apple представила обновленную Magic Keyboard (с увеличенным трекпадом и рядом функциональных клавиш). Она стоит $269 для 11-дюймовой версии и $319 для 13-дюймовой. Оба планшета поступят в продажу 12 марта.
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