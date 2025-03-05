Apple представила iPad Air та iPad 11 з новими процесорами

Apple вперше за два роки оновила свою базову лінійку планшетів, представивши iPad 11-го покоління та iPad Air із чіпом M3. Обидва пристрої були анонсовані без гучного заходу за допомогою прес-релізу.

Apple iPad 11-го покоління: мінімум змін

Apple представила iPad 11-го покоління, оновивши свій найдоступніший планшет. Головна зміна торкнулася обсягу пам’яті – тепер базова версія отримала 128 ГБ замість 64 ГБ. Крім того, користувачам стали доступні модифікації на 256 ГБ та 512 ГБ, чого раніше не було.

Новинка оснащена чіпом A16 Bionic, що забезпечує до 30% приросту швидкості порівняно з A14 у попередньому поколінні. За заявами Apple, планшет у шість разів швидше за найпопулярніший Android-пристрій у цьому сегменті, проте конкретну модель компанія не уточнює.

Незважаючи на оновлений процесор, iPad 11-го покоління не підтримує Apple Intelligence, тому власники не отримають ІІ-функцій, доступних у старших моделях. Зате пристрій сумісний з Apple Pencil (USB-C) та Magic Keyboard Folio, що робить його зручним як для творчості, так і для набору тексту.

Базовий iPad отримав:

Чип A16 Bionic (попередня модель працювала на A14);

Подвоєний обсяг пам’яті – тепер від 128 ГБ;

Початкова ціна $349;

Ті ж варіанти кольору: синій, рожевий, жовтий, сріблястий.

Apple не додала підтримки Apple Intelligence, а решта характеристик залишилася без значних змін.

Apple iPad Air: версія з M3 та дві діагоналі

Apple представила оновлений iPad Air, який доступний у чотирьох кольорах та двох варіантах діагоналі – 11 і 13 дюймів. Базова версія коштує 599 доларів, а за збільшений варіант доведеться заплатити від 799 доларів.

Компанія також випустила нову знімну клавіатуру Magic Keyboard, яка тепер оснащена додатковим рядом функціональних клавіш та збільшеним трекпадом, раніше доступним лише у версії Pro.

Більш просунутий iPad Air отримав:

Чип M3, який робить його вдвічі швидше Air на базі M1;

Підтримка Apple Intelligence;

Два розміри: 11 та 13 дюймів;

Коліри, аналогічні базовому iPad.

Ціни починаються від $599 за 11-дюймову модель та $799 за 13-дюймову. Також Apple представила оновлену Magic Keyboard (зі збільшеним трекпадом та низкою функціональних клавіш). Вона коштує $269 для 11-дюймової версії та $319 для 13-дюймової. Обидва планшети надійдуть у продаж 12 березня.