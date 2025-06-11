Apple представила iOS 26, iPadOS 26 и watchOS 26. Что нового?11.06.25
Apple представила крупные обновления своих операционных систем для смартфонов, планшетов и умных часов — iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26.
Компания Apple анонсировала iOS 26, в которой представлен переработанный дизайн под названием Liquid Glass и ряд новых функций, ориентированных на удобство повседневного использования. Обновление будет доступно для iPhone 11, iPhone SE второго поколения и более новых моделей.
А вот новую iPadOS 26 в компании называют её крупнейшим обновлением для iPad за всё время. Среди ключевых изменений — переработанный дизайн Liquid Glass, усовершенствованная работа с окнами, интеграция функций Apple Intelligence, улучшенное управление файлами, а также новые возможности для работы с аудио и видео.
Релиз WatchOS 26 запланирован на осень. Среди главных нововведений — переработанный интерфейс Liquid Glass и функция Workout Buddy
Что нового в iOS 26
Обновлённый визуальный стиль iOS 26 затронул экран блокировки — теперь часы можно масштабировать почти на весь экран. В приложении «Камера» переработан интерфейс: часть элементов управления теперь скрыта для упрощения визуального восприятия. В браузере Safari вкладки отображаются на плавающей панели, что освобождает больше пространства для контента.
В приложении «Телефон» добавлены функции фильтрации звонков, включая возможность автоматического ответа от имени пользователя и поддержку уведомлений в случае отсутствия связи.
В iMessage теперь можно менять фон переписки, используя как предлагаемые варианты, так и собственные изображения, включая сгенерированные через Image Playground. Добавлена возможность создавать опросы в чатах, а система Apple Intelligence подскажет, где это может быть уместно. В групповых чатах появились индикаторы, показывающие, кто набирает сообщение.
Система Visual Intelligence позволяет распознавать объекты на экране и искать о них информацию. В одном из примеров, представленных Apple, пользователь определяет модель куртки на фотографии через визуальный поиск, а затем — при необходимости — обращается к ChatGPT для уточнений. Генеративная функция Genmoji позволяет создавать эмодзи, комбинируя уже существующие, или генерировать их по текстовому описанию.
В Apple Music появилась функция перевода текстов песен и их произношения, а AutoMix обеспечивает плавные переходы между треками. Пользователи могут закреплять избранных исполнителей и плейлисты.
Карты Apple теперь могут анализировать маршруты, предупреждать о пробках и делиться сохранёнными маршрутами с другими пользователями. Также улучшена работа с историей посещений.
Новое приложение «Игры» объединяет загруженные игры из App Store и Apple Arcade. В нём отображаются игровые активности друзей, а также доступны рейтинговые таблицы.
iOS 26 будет доступна для устройств, начиная с iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Ряд функций, таких как обновлённый голосовой помощник Siri, пока остаются в стадии разработки и будут представлены позже.
Список устройств которые получат iOS 26
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее)
Что нового в iPadOS 26
Система iPadOS 26 получила обновлённый механизм размещения окон — теперь все открытые окна можно видеть одновременно и интуитивно располагать в формате мозаики. Нововведение совместимо с режимом Stage Manager и поддерживает использование внешних дисплеев для организации рабочего пространства.
Пользователи, которые используют iPad для учёбы или работы, получили доступ к новым возможностям: приложение Preview упрощает редактирование PDF-документов, а в стандартном приложении «Файлы» можно перетаскивать папки в Dock и назначать программы по умолчанию для открытия определённых типов файлов.
В iPadOS 26 расширены функции на базе искусственного интеллекта. В сообщениях, FaceTime и звонках появилась функция «живой перевод». Входящие сообщения, включая групповые, автоматически переводятся на нужный язык. В FaceTime отображаются субтитры с синхронным переводом, при этом сохраняется оригинальный голос. При телефонных звонках перевод воспроизводится в режиме реального времени.
Обновление позволяет выполнять ресурсоёмкие задачи в фоновом режиме, например экспорт видео из Final Cut Pro. Пользователи также могут выбирать различные источники аудио и видео для отдельных приложений. Функция изоляции голоса улучшает качество записи при видеозвонках и съёмке.
Список устройств которые получат iPadOS 26
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее)
- iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3-го поколения и новее)
- iPad (A16)
- iPad (8-го поколения и новее)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5-го поколения и новее)
Что нового в watchOS 26
Релиз WatchOS 26 запланирован на осень. Среди главных нововведений — переработанный интерфейс Liquid Glass и функция Workout Buddy, использующая элементы искусственного интеллекта для персонализации тренировок.
Обновлённый стиль Liquid Glass основан на прозрачных, многослойных элементах с закруглёнными формами, напоминающими дизайн visionOS. Новый визуальный подход распространяется на элементы управления, уведомления, навигацию, Smart Stack и обновлённый циферблат Photos с анимированными жидкими цифрами.
Функция Workout Buddy анализирует данные о тренировках и активности пользователя, предлагая советы и подсказки в реальном времени. Рекомендации озвучиваются голосом, который адаптируется под темп и тип занятия, напоминая работу с персональным тренером.
В приложении Workout появились четыре дополнительных кнопки в углах экрана для быстрого доступа к важным функциям. Можно настроить автоматическое воспроизведение музыки или подкастов, а Apple Music будет самостоятельно подбирать плейлист на основе типа тренировки и пользовательских предпочтений.
Обновлённая Smart Stack теперь учитывает контекст, сенсорные данные и ежедневные привычки владельца Apple Watch. Это позволяет предлагать актуальные карточки и напоминания в подходящий момент — например, перед сном, на прогулке или в зале.
Функция Live Translation будет доступна на моделях Series 9, Series 10 и Apple Watch Ultra 2 при использовании с iPhone, поддерживающим Apple Intelligence. При установленном английском языке система сможет предлагать действия в приложении Messages на основе содержания беседы — например, предложить отправить местоположение через Check In или перевести деньги через Apple Cash.
Список устройств которые получат watchOS 26
- Apple Watch SE (2-го поколения)
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
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