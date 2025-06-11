Apple представила iOS 26, iPadOS 26 и watchOS 26. Что нового?

Apple представила крупные обновления своих операционных систем для смартфонов, планшетов и умных часов — iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26.

Компания Apple анонсировала iOS 26, в которой представлен переработанный дизайн под названием Liquid Glass и ряд новых функций, ориентированных на удобство повседневного использования. Обновление будет доступно для iPhone 11, iPhone SE второго поколения и более новых моделей.

А вот новую iPadOS 26 в компании называют её крупнейшим обновлением для iPad за всё время. Среди ключевых изменений — переработанный дизайн Liquid Glass, усовершенствованная работа с окнами, интеграция функций Apple Intelligence, улучшенное управление файлами, а также новые возможности для работы с аудио и видео.

Релиз WatchOS 26 запланирован на осень. Среди главных нововведений — переработанный интерфейс Liquid Glass и функция Workout Buddy

Что нового в iOS 26

Обновлённый визуальный стиль iOS 26 затронул экран блокировки — теперь часы можно масштабировать почти на весь экран. В приложении «Камера» переработан интерфейс: часть элементов управления теперь скрыта для упрощения визуального восприятия. В браузере Safari вкладки отображаются на плавающей панели, что освобождает больше пространства для контента.

В приложении «Телефон» добавлены функции фильтрации звонков, включая возможность автоматического ответа от имени пользователя и поддержку уведомлений в случае отсутствия связи.

В iMessage теперь можно менять фон переписки, используя как предлагаемые варианты, так и собственные изображения, включая сгенерированные через Image Playground. Добавлена возможность создавать опросы в чатах, а система Apple Intelligence подскажет, где это может быть уместно. В групповых чатах появились индикаторы, показывающие, кто набирает сообщение.

Система Visual Intelligence позволяет распознавать объекты на экране и искать о них информацию. В одном из примеров, представленных Apple, пользователь определяет модель куртки на фотографии через визуальный поиск, а затем — при необходимости — обращается к ChatGPT для уточнений. Генеративная функция Genmoji позволяет создавать эмодзи, комбинируя уже существующие, или генерировать их по текстовому описанию.

В Apple Music появилась функция перевода текстов песен и их произношения, а AutoMix обеспечивает плавные переходы между треками. Пользователи могут закреплять избранных исполнителей и плейлисты.

Карты Apple теперь могут анализировать маршруты, предупреждать о пробках и делиться сохранёнными маршрутами с другими пользователями. Также улучшена работа с историей посещений.

Новое приложение «Игры» объединяет загруженные игры из App Store и Apple Arcade. В нём отображаются игровые активности друзей, а также доступны рейтинговые таблицы.

iOS 26 будет доступна для устройств, начиная с iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Ряд функций, таких как обновлённый голосовой помощник Siri, пока остаются в стадии разработки и будут представлены позже.

Список устройств которые получат iOS 26

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

Что нового в iPadOS 26

Система iPadOS 26 получила обновлённый механизм размещения окон — теперь все открытые окна можно видеть одновременно и интуитивно располагать в формате мозаики. Нововведение совместимо с режимом Stage Manager и поддерживает использование внешних дисплеев для организации рабочего пространства.

Пользователи, которые используют iPad для учёбы или работы, получили доступ к новым возможностям: приложение Preview упрощает редактирование PDF-документов, а в стандартном приложении «Файлы» можно перетаскивать папки в Dock и назначать программы по умолчанию для открытия определённых типов файлов.

В iPadOS 26 расширены функции на базе искусственного интеллекта. В сообщениях, FaceTime и звонках появилась функция «живой перевод». Входящие сообщения, включая групповые, автоматически переводятся на нужный язык. В FaceTime отображаются субтитры с синхронным переводом, при этом сохраняется оригинальный голос. При телефонных звонках перевод воспроизводится в режиме реального времени.

Обновление позволяет выполнять ресурсоёмкие задачи в фоновом режиме, например экспорт видео из Final Cut Pro. Пользователи также могут выбирать различные источники аудио и видео для отдельных приложений. Функция изоляции голоса улучшает качество записи при видеозвонках и съёмке.

Список устройств которые получат iPadOS 26

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее)

iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad (A16)

iPad (8-го поколения и новее)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5-го поколения и новее)

Что нового в watchOS 26

Релиз WatchOS 26 запланирован на осень. Среди главных нововведений — переработанный интерфейс Liquid Glass и функция Workout Buddy, использующая элементы искусственного интеллекта для персонализации тренировок.

Обновлённый стиль Liquid Glass основан на прозрачных, многослойных элементах с закруглёнными формами, напоминающими дизайн visionOS. Новый визуальный подход распространяется на элементы управления, уведомления, навигацию, Smart Stack и обновлённый циферблат Photos с анимированными жидкими цифрами.

Функция Workout Buddy анализирует данные о тренировках и активности пользователя, предлагая советы и подсказки в реальном времени. Рекомендации озвучиваются голосом, который адаптируется под темп и тип занятия, напоминая работу с персональным тренером.

В приложении Workout появились четыре дополнительных кнопки в углах экрана для быстрого доступа к важным функциям. Можно настроить автоматическое воспроизведение музыки или подкастов, а Apple Music будет самостоятельно подбирать плейлист на основе типа тренировки и пользовательских предпочтений.

Обновлённая Smart Stack теперь учитывает контекст, сенсорные данные и ежедневные привычки владельца Apple Watch. Это позволяет предлагать актуальные карточки и напоминания в подходящий момент — например, перед сном, на прогулке или в зале.

Функция Live Translation будет доступна на моделях Series 9, Series 10 и Apple Watch Ultra 2 при использовании с iPhone, поддерживающим Apple Intelligence. При установленном английском языке система сможет предлагать действия в приложении Messages на основе содержания беседы — например, предложить отправить местоположение через Check In или перевести деньги через Apple Cash.

Список устройств которые получат watchOS 26

Apple Watch SE (2-го поколения)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2