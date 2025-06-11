Apple представила iOS 26, iPadOS 26 та watchOS 26. Що нового?

Apple представила великі оновлення своїх операційних систем для смартфонів, планшетів та розумних годинників – iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26.

Компанія Apple анонсувала iOS 26, в якій представлено перероблений дизайн під назвою Liquid Glass та низку нових функцій, орієнтованих на зручність повсякденного використання. Оновлення буде доступне для iPhone 11, iPhone SE другого покоління та новіших моделей.

А ось нову iPadOS 26 у компанії називають її найбільшим оновленням для iPad за весь час. Серед ключових змін – перероблений дизайн Liquid Glass, вдосконалена робота з вікнами, інтеграція функцій Apple Intelligence, покращене керування файлами, а також нові можливості для роботи з аудіо та відео.

Реліз WatchOS 26 заплановано на осінь. Серед головних нововведень – перероблений інтерфейс Liquid Glass та функція Workout Buddy

Що нового в iOS 26

Оновлений візуальний стиль iOS 26 торкнувся екрана блокування – тепер годинник можна масштабувати майже на весь екран. У програмі «Камера» перероблено інтерфейс: частина елементів керування тепер прихована для спрощення візуального сприйняття. У браузері Safari вкладки відображаються на плаваючій панелі, що звільняє більше простору для контенту.

У програмі «Телефон» додано функції фільтрації дзвінків, включаючи можливість автоматичної відповіді від імені користувача та підтримку повідомлень у разі відсутності зв’язку.

У iMessage тепер можна змінювати фон листування, використовуючи як запропоновані варіанти, так і власні зображення, включаючи згенеровані через Image Playground. Додана можливість створювати опитування в чатах, а система Apple Intelligence підкаже, де це може бути доречним. У групових чатах з’явилися індикатори, які показують, хто набирає повідомлення.

Система Visual Intelligence дозволяє розпізнавати об’єкти на екрані та шукати про них інформацію. В одному з прикладів, представлених Apple, користувач визначає модель куртки на фотографії через візуальний пошук, а потім – за необхідності – звертається до ChatGPT для уточнень. Генеративна функція Genmoji дозволяє створювати емоди, комбінуючи вже існуючі, або генерувати їх за текстовим описом.

У Apple Music з’явилася функція перекладу текстів пісень та їхньої вимови, а AutoMix забезпечує плавні переходи між треками. Користувачі можуть закріплювати обраних виконавців та плейлисти.

Карти Apple тепер можуть аналізувати маршрути, попереджати про пробки та ділитися збереженими маршрутами з іншими користувачами. Також покращено роботу з історією відвідувань.

Нова програма «Ігри» об’єднує завантажені ігри з App Store та Apple Arcade.

iOS 26 буде доступна для пристроїв, починаючи з iPhone 11 і iPhone SE другого покоління.

Список пристроїв, які отримають iOS 26

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

Що нового в iPadOS 26

Система iPadOS 26 отримала оновлений механізм розміщення вікон – тепер усі відкриті вікна можна бачити одночасно та інтуїтивно розташовувати у форматі мозаїки. Нововведення сумісне з режимом Stage Manager та підтримує використання зовнішніх дисплеїв для організації робочого простору.

Користувачі, які використовують iPad для навчання або роботи, отримали доступ до нових можливостей: програма Preview спрощує редагування PDF-документів, а у стандартній програмі «Файли» можна перетягувати папки в Dock і призначати програми за замовчуванням для відкриття певних типів файлів.

В iPadOS 26 розширено функції на базі штучного інтелекту. У повідомленнях, FaceTime та дзвінках з’явилася функція «живий переклад». Вхідні повідомлення, включаючи групові, автоматично перекладаються потрібною мовою. У FaceTime відображаються субтитри із синхронним перекладом, при цьому зберігається оригінальний голос. При телефонних дзвінках переклад відтворюється як реального часу.

Оновлення дозволяє виконувати ресурсомісткі завдання у фоновому режимі, наприклад експорт відео з Final Cut Pro. Користувачі також можуть вибирати різні джерела аудіо та відео для окремих програм. Функція ізоляції голосу покращує якість запису під час відеодзвінків та зйомки.

Список пристроїв, які отримають iPadOS 26

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее)

iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad (A16)

iPad (8-го поколения и новее)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5-го поколения и новее)

Що нового в watchOS 26

Реліз WatchOS 26 заплановано на осінь. Серед головних нововведень – перероблений інтерфейс Liquid Glass та функція Workout Buddy, яка використовує елементи штучного інтелекту для персоналізації тренувань.

Оновлений стиль Liquid Glass заснований на прозорих, багатошарових елементах із закругленими формами, що нагадують дизайн visionOS. Новий візуальний підхід поширюється на елементи керування, сповіщення, навігацію, Smart Stack та оновлений циферблат Photos з анімованими рідкими цифрами.

Функція Workout Buddy аналізує дані про тренування та активність користувача, пропонуючи поради та підказки в реальному часі. Рекомендації озвучуються голосом, що адаптується під темп та тип заняття, нагадуючи роботу з персональним тренером.

У програмі Workout з’явилися чотири додаткові кнопки в кутах екрану для швидкого доступу до важливих функцій. Можна настроїти автоматичне відтворення музики або подкастів, а Apple Music самостійно підбиратиме плейлист на основі типу тренування та користувацьких уподобань.

Оновлена ​​Smart Stack тепер враховує контекст, сенсорні дані та щоденні звички власника Apple Watch. Це дозволяє пропонувати актуальні картки та нагадування у відповідний момент — наприклад, перед сном, на прогулянці чи в залі.

Функція Live Translation буде доступна на моделях Series 9, Series 10 та Apple Watch Ultra 2 при використанні з iPhone, що підтримує Apple Intelligence. При встановленій англійській мові система зможе пропонувати дії в додатку Messages на основі змісту бесіди — наприклад, запропонувати відправити місце через Check In або переказати гроші через Apple Cash.

Список пристроїв, які отримають watchOS 26

Apple Watch SE (2-го покоління)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2