Apple получил рекордный доход $124,3 млрд в 2024 году. Хотя iPhone стали продаваться хуже05.02.25
Праздничный квартал традиционно становится самым прибыльным для Apple, и завершившийся 28 декабря 2024 года период не стал исключением. По итогам первого квартала финансового 2025 года компания зафиксировала рекордный доход в $124,3 млрд, что на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль достигла $36,3 млрд, а продажи установили новые максимумы на ключевых рынках, включая США, Европу, Японию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Среди продуктовых категорий Apple продемонстрировала уверенный рост доходов от Mac ($8,9 млрд) и iPad ($8,0 млрд), однако главным фактором увеличения прибыли стал сектор цифровых сервисов, таких как Apple Music, TV+ и iCloud, который принёс рекордные $26,3 млрд.
Компания также отметила рекордное количество активных устройств во всех продуктовых сегментах и регионах. В то же время доход от продаж iPhone сократился до $69,1 млрд против $69,7 млрд годом ранее. Кроме того, продажи в Китае снизились более чем на $2 млрд, что вызывает определённые опасения.
Apple рассчитывает, что технологии Apple Intelligence станут одним из ключевых драйверов роста в 2025 году. Ожидается, что их функциональность будет расширена для большего числа языков и регионов уже в апреле.
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