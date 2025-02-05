Apple получил рекордный доход $124,3 млрд в 2024 году. Хотя iPhone стали продаваться хуже

Праздничный квартал традиционно становится самым прибыльным для Apple, и завершившийся 28 декабря 2024 года период не стал исключением. По итогам первого квартала финансового 2025 года компания зафиксировала рекордный доход в $124,3 млрд, что на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль достигла $36,3 млрд, а продажи установили новые максимумы на ключевых рынках, включая США, Европу, Японию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди продуктовых категорий Apple продемонстрировала уверенный рост доходов от Mac ($8,9 млрд) и iPad ($8,0 млрд), однако главным фактором увеличения прибыли стал сектор цифровых сервисов, таких как Apple Music, TV+ и iCloud, который принёс рекордные $26,3 млрд.

Компания также отметила рекордное количество активных устройств во всех продуктовых сегментах и регионах. В то же время доход от продаж iPhone сократился до $69,1 млрд против $69,7 млрд годом ранее. Кроме того, продажи в Китае снизились более чем на $2 млрд, что вызывает определённые опасения.

Apple рассчитывает, что технологии Apple Intelligence станут одним из ключевых драйверов роста в 2025 году. Ожидается, что их функциональность будет расширена для большего числа языков и регионов уже в апреле.