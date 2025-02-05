Apple отримав рекордний прибуток $124,3 млрд в 2024 році. Хоча iPhone стали продаватися гірше

Святковий квартал традиційно стає найприбутковішим для Apple, і період, що завершився 28 грудня 2024 року, не став винятком. За підсумками першого кварталу фінансового 2025 року компанія зафіксувала рекордний дохід у $124,3 млрд, що на 4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток досяг $36,3 млрд, а продаж встановив нові максимуми на ключових ринках, включаючи США, Європу, Японію та країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Серед продуктових категорій Apple продемонструвала впевнене зростання доходів від Mac ($8,9 млрд) та iPad ($8,0 млрд), проте головним фактором збільшення прибутку став сектор цифрових сервісів, таких як Apple Music, TV+ та iCloud, який приніс рекордні $26,3 млрд.

Компанія також відзначила рекордну кількість активних пристроїв у всіх продуктових сегментах та регіонах. У той же час прибуток від продажів iPhone скоротився до $69,1 млрд проти $69,7 млрд роком раніше. Крім того, продажі в Китаї знизилися більш ніж на $2 млрд, що викликає певні побоювання.

Apple розраховує, що технології Apple Intelligence стануть одним із ключових драйверів зростання у 2025 році. Очікується, що їхня функціональність буде розширена для більшої кількості мов та регіонів вже у квітні.