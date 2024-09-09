Apple покажет iPhone 16 уже через час

Сегодня, 9 сентября, Apple проведет мероприятие под названием «It’s Glowtime», на котором представит несколько ключевых новинок. Презентация начнется в 19:00 по киевскому времени.

Среди ожидаемых анонсов — линейка смартфонов iPhone 16, включающая iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Судя по слухам, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат сдвоенные камеры, а у iPhone 16 Pro появится 5-кратный зум, как в Pro Max. Размер экрана iPhone 16 Pro увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма, а размер iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма.

Что касается параметров, память стандартного iPhone 16 будет увеличена с 6 ГБ до 8 ГБ, чтобы соответствовать минимальным требованиям Apple Intelligence. iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут быть оснащены стандартной версией A18, а серия Pro может быть оснащена A18 Pro.

Также ожидается презентация 10-го поколения Apple Watch, обновленные AirPods 4 в двух версиях и AirPods Max 2.

Мероприятие начнется можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Apple, где запланирована прямая трансляция. Ожидается также анонс iOS 18, которая должна быть выпущена позже в сентябре