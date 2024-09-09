Apple покаже iPhone 16 вже за годину

Сьогодні, 9 вересня, Apple проведе захід під назвою “It’s Glowtime”, на якому представить кілька ключових новинок. Презентація розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Серед очікуваних анонсів – лінійка смартфонів iPhone 16, що включає iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Судячи з чуток, iPhone 16 і iPhone 16 Plus отримають здвоєні камери, а iPhone 16 Pro з’явиться 5-кратний зум, як у Pro Max. Розмір екрана iPhone 16 Pro збільшиться з 6,1 до 6,3 дюйми, а розмір iPhone 16 Pro Max – з 6,7 до 6,9 дюйми.

Щодо параметрів, пам’ять стандартного iPhone 16 буде збільшена з 6 ГБ до 8 ГБ, щоб відповідати мінімальним вимогам Apple Intelligence. iPhone 16 та iPhone 16 Plus можуть бути оснащені стандартною версією A18, а серія Pro може бути оснащена A18 Pro.

Також очікується презентація 10-го покоління Apple Watch, оновлені AirPods 4 у ​​двох версіях та AirPods Max 2.

Захід розпочнеться можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі Apple, де запланована пряма трансляція. Очікується також анонс iOS 18, який має бути випущений пізніше у вересні