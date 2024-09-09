Apple покаже iPhone 16 вже за годину09.09.24
Сьогодні, 9 вересня, Apple проведе захід під назвою “It’s Glowtime”, на якому представить кілька ключових новинок. Презентація розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Серед очікуваних анонсів – лінійка смартфонів iPhone 16, що включає iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.
Судячи з чуток, iPhone 16 і iPhone 16 Plus отримають здвоєні камери, а iPhone 16 Pro з’явиться 5-кратний зум, як у Pro Max. Розмір екрана iPhone 16 Pro збільшиться з 6,1 до 6,3 дюйми, а розмір iPhone 16 Pro Max – з 6,7 до 6,9 дюйми.
Щодо параметрів, пам’ять стандартного iPhone 16 буде збільшена з 6 ГБ до 8 ГБ, щоб відповідати мінімальним вимогам Apple Intelligence. iPhone 16 та iPhone 16 Plus можуть бути оснащені стандартною версією A18, а серія Pro може бути оснащена A18 Pro.
Також очікується презентація 10-го покоління Apple Watch, оновлені AirPods 4 у двох версіях та AirPods Max 2.
Захід розпочнеться можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі Apple, де запланована пряма трансляція. Очікується також анонс iOS 18, який має бути випущений пізніше у вересні
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Головними компонентами успішного стриму є харизма та мова ведучого. Але талант і гарна ідея пропадуть дарма, якщо записувати аудіо буде неякісним. Розповімо про мікрофони Logitech G Yeti Orb та Yeti GX, які допоможуть з аудіо в різних форматах
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Apple покаже iPhone 16 вже за годинуApple iPhone події у світі
Сьогодні, 9 вересня, Apple проведе захід під назвою “It’s Glowtime”, на якому представить кілька ключових новинок. Презентація розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Настільний ПК Acer Predator Orion 7000 першим отримав неанонсований процесор Intel Core Ultra 200KAcer Intel комп'ютер процесор
Десктоп Acer Predator Orion 7000 оснащений системою охолодження Cyclone X 360 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090, що забезпечить відмінну продуктивність в іграх.