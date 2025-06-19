Apple опубликовала трейлер фильма Формула-1 с тактильной отдачей. Только для iPhone19.06.25
Долгожданный фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли выйдет в прокат 26 июня 2025 года. В преддверии релиза Apple представила необычную новинку — тактильный трейлер, доступный только на iPhone с установленной iOS 18.4 или новее. Такое себе 2D с элементами 4D.
Используя технологию Taptic Engine, трейлер позволяет зрителям почувствовать физические вибрации — гул двигателей, дрожь на бордюрах и напряжённые моменты смены передач. Это один из первых случаев, когда виброотклик используется как часть кинематографического опыта. Также доступна стандартная версия трейлера без тактильных эффектов.
Режиссёром картины выступил Джозеф Косински, ранее снявший «Top Gun: Maverick» и «Tron: Legacy». Саундтрек написал Ганс Циммер. Apple делает серьёзную ставку на этот проект: фильм получил отдельную презентацию на WWDC 2025, а допремьерный показ прошёл в театре Стива Джобса.
Картина выйдет в широком прокате, включая сеансы в формате IMAX. Apple рассчитывает привлечь как поклонников автоспорта, так и ценителей кино.
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Apple опубликовала трейлер фильма Формула-1 с тактильной отдачей. Только для iPhone Apple iPhone видео кино
Используя технологию Taptic Engine, трейлер фильма Формула-1 позволяет зрителям почувствовать физические вибрации — гул двигателей, дрожь на бордюрах и напряжённые моменты смены передач
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