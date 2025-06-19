Apple опублікувала трейлер фільму Формула-1 із тактильною віддачею. Тільки для iPhone19.06.25
Довгоочікуваний фільм про Формулу-1 з Бредом Піттом у головній ролі вийде у прокат 26 червня 2025 року. Напередодні релізу Apple представила незвичайну новинку – тактильний трейлер, доступний тільки на iPhone зі встановленою iOS 18.4 або новіше. Таке собі 2D із елементами 4D.
Використовуючи технологію Taptic Engine, трейлер дозволяє глядачам відчути фізичні вібрації – гул двигунів, тремтіння на бордюрах і напружені моменти зміни передач. Це один із перших випадків, коли вібровідгук використовується як частина кінематографічного досвіду. Також є стандартна версія трейлера без тактильних ефектів.
Режисером картини виступив Джозеф Косінскі, який раніше зняв “Top Gun: Maverick” і “Tron: Legacy”. Саундтрек написав Ганс Циммер. Apple робить серйозну ставку на цей проект: фільм отримав окрему презентацію на WWDC 2025, а допрем’єрний показ пройшов у театрі Стіва Джобса.
Картина вийде у широкому прокаті, включаючи сеанси у форматі IMAX. Apple розраховує залучити як шанувальників автоспорту, так і поціновувачів кіно.
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Apple опублікувала трейлер фільму Формула-1 із тактильною віддачею. Тільки для iPhone Apple iPhone відео кіно
Використовуючи технологію Taptic Engine, трейлер фільму Формула-1 дозволяє глядачам відчути фізичні вібрації — гул двигунів, тремтіння на бордюрах та напружені моменти зміни передач.
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