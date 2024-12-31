Apple iPhone 14 и iPhone SE больше не продаются в Европе потому что у них нет порта USB Type-C

Apple убрала iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE 3 из своего онлайн-магазина в большинстве стран ЕС в связи с вступлением в силу 28 декабря нового закона, требующего наличия порта USB-C в смартфонах.

Закон распространяется на любые устройства, выставленные на продажу, которые не поддерживают стандарт USB-C для проводной зарядки. В серии iPhone 15 Apple уже перешла на USB-C, но модели iPhone 14 и SE 3 все еще оснащены портами Lightning.

Постановление затронуло и Северную Ирландию, так как она остается частью единого рынка ЕС, но не распространяется на Великобританию.

Apple планирует представить iPhone SE четвертого поколения с портом USB-C в марте 2025 года, что обеспечит наличие «бюджетного» смартфона в ЕС.

Цель нового закона — сократить электронные отходы и снизить расходы потребителей. ЕС ожидает экономию в €250 млн ежегодно за счет отказа от покупки дополнительных зарядных устройств и уменьшение количества электронных отходов на 11 тыс. тонн в год.

С 2026 года правила общей зарядки распространятся и на ноутбуки.