Apple iPhone 14 и iPhone SE больше не продаются в Европе потому что у них нет порта USB Type-C31.12.24
Apple убрала iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE 3 из своего онлайн-магазина в большинстве стран ЕС в связи с вступлением в силу 28 декабря нового закона, требующего наличия порта USB-C в смартфонах.
Закон распространяется на любые устройства, выставленные на продажу, которые не поддерживают стандарт USB-C для проводной зарядки. В серии iPhone 15 Apple уже перешла на USB-C, но модели iPhone 14 и SE 3 все еще оснащены портами Lightning.
Постановление затронуло и Северную Ирландию, так как она остается частью единого рынка ЕС, но не распространяется на Великобританию.
Apple планирует представить iPhone SE четвертого поколения с портом USB-C в марте 2025 года, что обеспечит наличие «бюджетного» смартфона в ЕС.
Цель нового закона — сократить электронные отходы и снизить расходы потребителей. ЕС ожидает экономию в €250 млн ежегодно за счет отказа от покупки дополнительных зарядных устройств и уменьшение количества электронных отходов на 11 тыс. тонн в год.
С 2026 года правила общей зарядки распространятся и на ноутбуки.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Главные технологические события 2024 года
Редакция сайта hi-tech.ua продолжает освещать все значимые технологические события 2024 года — от новых игр и технологий, до очередных смартфонов и электрокаров. Мы уже привыкли что аудиторию интересуют самые разные темы — видим здесь как интерес к очередному бюджетному смартфону, так и бронемашине от США
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Apple iPhone 14 и iPhone SE больше не продаются в Европе потому что у них нет порта USB Type-C iPhone закон смартфон
Apple убрала iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE 3 из своего онлайн-магазина в большинстве стран ЕС в связи с вступлением в силу 28 декабря нового закона, требующего наличия порта USB-C в смартфонах.
Киевстар отключит 3G-связь в нескольких городах Украины 4G Киевстар события в Украине телеком
Киевстар провела тестирование радиочастотного спектра 2100 МГц в 29 городах, которое показало рост скорости и качества мобильного интернета 4G в среднем на 40%.
Apple iPhone 14 и iPhone SE больше не продаются в Европе потому что у них нет порта USB Type-C
Киевстар отключит 3G-связь в нескольких городах Украины
Google Drive ускорит загрузку видео
Самые красивые игры на Xbox One и PlayStataion 4
Fiat и Maserati приостановили производство из-за плохих продаж
росия практически полностью заблокировали YouTube
Искусственный интеллект в холодильниках Samsung будет отвечать за охлаждение продуктов
Cамые успешные и популярные игры в Steam за 2024 год
Обмен валют через банкомат заработает у Приватбанк