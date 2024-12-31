Apple iPhone 14 і iPhone SE більше не продаються в Європі, тому що у них немає порту USB Type-C

Apple прибрала iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE 3 зі свого онлайн-магазину в більшості країн ЄС у зв’язку з набранням чинності 28 грудня нового закону, який потребує наявності порту USB-C у смартфонах.

Закон поширюється на будь-які пристрої, виставлені на продаж, які не підтримують стандарт USB-C для дротової зарядки.

Постанова торкнулася Північної Ірландії, оскільки вона залишається частиною єдиного ринку ЄС, але не поширюється на Велику Британію.

Apple планує представити iPhone SE четвертого покоління із портом USB-C у березні 2025 року, що забезпечить наявність «бюджетного» смартфона в ЄС.

Мета нового закону – скоротити електронні відходи та знизити витрати споживачів ЄС очікує економію в €250 млн щорічно за рахунок відмови від купівлі додаткових зарядних пристроїв та зменшення кількості електронних відходів на 11 тис. тонн на рік. З 2026 правила загальної зарядки поширяться і на ноутбуки.