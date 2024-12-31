Apple iPhone 14 і iPhone SE більше не продаються в Європі, тому що у них немає порту USB Type-C31.12.24
Apple прибрала iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE 3 зі свого онлайн-магазину в більшості країн ЄС у зв’язку з набранням чинності 28 грудня нового закону, який потребує наявності порту USB-C у смартфонах.
Закон поширюється на будь-які пристрої, виставлені на продаж, які не підтримують стандарт USB-C для дротової зарядки.
Постанова торкнулася Північної Ірландії, оскільки вона залишається частиною єдиного ринку ЄС, але не поширюється на Велику Британію.
Apple планує представити iPhone SE четвертого покоління із портом USB-C у березні 2025 року, що забезпечить наявність «бюджетного» смартфона в ЄС.
Мета нового закону – скоротити електронні відходи та знизити витрати споживачів ЄС очікує економію в €250 млн щорічно за рахунок відмови від купівлі додаткових зарядних пристроїв та зменшення кількості електронних відходів на 11 тис. тонн на рік. З 2026 правила загальної зарядки поширяться і на ноутбуки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Головні технологічні події 2024 року
Редакція сайту hi-tech.ua продовжує висвітлювати всі значні технологічні події 2024 року – від нових ігор та технологій до чергових смартфонів та електрокарів. Ми вже звикли, що аудиторію цікавлять різні теми – бачимо тут як інтерес до чергового бюджетного смартфону, так і бронемашин від США
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Apple iPhone 14 і iPhone SE більше не продаються в Європі, тому що у них немає порту USB Type-C iPhone закон смартфон
Apple прибрала iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE 3 зі свого онлайн-магазину в більшості країн ЄС у зв’язку з набранням чинності 28 грудня нового закону, який потребує наявності порту USB-C у смартфонах.
Київстар відключить 3G-зв’язок у кількох містах України 4G Київстар події в Україні телеком
Київстар провела тестування радіочастотного спектру 2100 МГц у 29 містах, що показало зростання швидкості та якості мобільного інтернету 4G у середньому на 40%.
Apple iPhone 14 і iPhone SE більше не продаються в Європі, тому що у них немає порту USB Type-C
Київстар відключить 3G-зв’язок у кількох містах України
MediaTek Dimensity 8400 конкуруватиме з Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
Google Drive прискорить завантаження відео
Найкрасивіші ігри на Xbox One та PlayStation 4
Fiat та Maserati призупинили виробництво через низькі продажі
На росії практично повністю заблокували YouTube
Найуспішніші та найпопулярніші ігри в Steam за 2024 рік
Обмін валют через банкомат запрацює у Приватбанку