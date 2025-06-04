Apple и Samsung лидируют на рынке смартфонов Европы. Первый топ-10 за ними04.06.25
В Европе по итогам первого квартала 2025 года Apple и Samsung снова подтвердили свой статус главных игроков рынка смартфонов. Аналитики из Counterpoint Research зафиксировали, что именно эти две компании поделили между собой десятку самых популярных моделей по пять устройств от каждого производителя.
Наибольший спрос пришелся на iPhone 16 Pro — на него пришлось 6% всех проданных в регионе смартфонов. Лишь немного уступают ему iPhone 16 Pro Max и базовый iPhone 16, каждый из которых собрал по 5% рынка. Далее в рейтинге следуют Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25, которые обеспечили Samsung присутствие на четвертом и пятом местах с долей по 3%.
Примечательно, что за ними сразу оказались еще три модели корейского производителя. Прошлогодние Galaxy S24, Galaxy A55 и Galaxy A16 5G, несмотря на конкуренцию новинок, удерживают стабильный спрос и закрепились на шестой, седьмой и восьмой позициях соответственно.
Не остался без внимания и новый iPhone 16e, появившийся в продаже только в феврале. Он уже сумел подняться на девятое место, хотя его стартовые показатели пока скромнее, чем у более доступных iPhone SE образца 2020 и 2022 годов. Запер топ-10 еще один смартфон от Apple — iPhone 15, который компания продолжает активно продвигать, несмотря на выход новой линейки.
Общая картина еще раз свидетельствует: в борьбе за европейского потребителя Apple и Samsung оставляют мало шансов своим китайским конкурентам, не попавшим в список самых популярных моделей квартала.
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