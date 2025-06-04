Apple та Samsung лідирують на ринку смартфонів Європи. Перший топ-10 за ними04.06.25
У Європі за підсумками першого кварталу 2025 року Apple та Samsung знову підтвердили свій статус головних гравців ринку смартфонів. Аналітики з Counterpoint Research зафіксували, що ці дві компанії поділили між собою десятку найпопулярніших моделей по п’ять пристроїв від кожного виробника.
Найбільший попит припав на iPhone 16 Pro – на нього припало 6% усіх проданих у регіоні смартфонів. Лише трохи поступаються йому iPhone 16 Pro Max і базовий iPhone 16, кожен із яких зібрав по 5% ринку. Далі в рейтингу йдуть Galaxy S25 Ultra та Galaxy S25, які забезпечили Samsung присутність на четвертому та п’ятому місцях з часткою по 3%.
За ними відразу опинилися ще три моделі корейського виробника. Торішні Galaxy S24, Galaxy A55 та Galaxy A16 5G, незважаючи на конкуренцію новинок, утримують стабільний попит і закріпилися на шостій, сьомій та восьмій позиціях відповідно.
Не залишився поза увагою і новий iPhone 16e, що з’явився у продажу лише у лютому. Він уже зумів піднятися на дев’яте місце, хоча його стартові показники поки що скромніші, ніж у більш доступних iPhone SE зразка 2020 і 2022 років. Замкнув топ-10 ще один смартфон від Apple – iPhone 15, який компанія продовжує активно просувати, незважаючи на вихід нової лінійки.
Загальна картина ще раз свідчить: у боротьбі за європейського споживача Apple та Samsung залишають мало шансів своїм китайським конкурентам, які не потрапили до списку найпопулярніших моделей кварталу.
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Apple та Samsung лідирують на ринку смартфонів Європи. Перший топ-10 за ними Apple Samsung події у світі смартфон статистика
Найбільший попит припав на iPhone 16 Pro – на нього припало 6% усіх проданих у регіоні смартфонів. Лише трохи поступаються йому iPhone 16 Pro Max та базовий iPhone 16
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