Apple Final Cut Pro 11 может автоматически выделять людей и объекты, а также создавать субтитры18.11.24
Apple представила обновление программы для видеомонтажа Final Cut Pro 11, которое стало первым за 13 лет. Это обновление привнесло ряд значительных улучшений и новых функций, ориентированных на профессионалов и креаторов.
Одной из главных новинок является инструмент Magnetic Mask с искусственным интеллектом. Эта функция позволяет выделять людей и объекты на видео без необходимости использования зеленого экрана, что упрощает процесс работы с фонами и эффектами, а также дает больше контроля над проектом.
Программа теперь поддерживает тактильную обратную связь для Apple Pencil Pro и Magic Keyboard, что добавляет удобства при редактировании. Пользователи iPhone 16 Pro могут записывать видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду для создания плавного замедления, а затем импортировать эти записи в Final Cut Pro для iPad для дальнейшего монтажа.
Кроме того, появилась функция Transcribe to Captions, которая автоматически генерирует субтитры для видео, используя специальную модель Apple для анализа аудио. Также добавлена поддержка редактирования пространственного видео, которое можно импортировать с новых моделей iPhone 15 Pro и iPhone 16, а также с камеры Canon R7.
Другие нововведения включают новые эффекты, модульные переходы, улучшения для работы с вертикальными видео и интеграцию с Vision Pro для редактирования пространственных видео.
Final Cut Pro 11 доступна для скачивания по цене $299,99 для Mac и за $4,99 в месяц или $49 в год для iPad. Обновление бесплатное для существующих пользователей программы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Новый ноутбук Asus Zenbook S 16 выполнен в корпусе из необычного металла, построен на базе свежей платформы AMD, адаптированной для ИИ, и имеет отличную автономность. Расскажем об этом премиальном ноутбуке подробнее
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Apple Final Cut Pro 11 может автоматически выделять людей и объекты, а также создавать субтитрыApple видео приложения
Apple представила обновление программы для видеомонтажа Final Cut Pro 11, которое стало первым за 13 лет
Canalys: больше мобильных устройств на процессорах MediaTek, а заработала на них опять Appleпроцессор смартфон статистика
Компания Huawei, ограничиваясь исключительно внутренним рынком, также продемонстрировала впечатляющий рост