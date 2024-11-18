Apple Final Cut Pro 11 может автоматически выделять людей и объекты, а также создавать субтитры

Apple представила обновление программы для видеомонтажа Final Cut Pro 11, которое стало первым за 13 лет. Это обновление привнесло ряд значительных улучшений и новых функций, ориентированных на профессионалов и креаторов.

Одной из главных новинок является инструмент Magnetic Mask с искусственным интеллектом. Эта функция позволяет выделять людей и объекты на видео без необходимости использования зеленого экрана, что упрощает процесс работы с фонами и эффектами, а также дает больше контроля над проектом.

Программа теперь поддерживает тактильную обратную связь для Apple Pencil Pro и Magic Keyboard, что добавляет удобства при редактировании. Пользователи iPhone 16 Pro могут записывать видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду для создания плавного замедления, а затем импортировать эти записи в Final Cut Pro для iPad для дальнейшего монтажа.

Кроме того, появилась функция Transcribe to Captions, которая автоматически генерирует субтитры для видео, используя специальную модель Apple для анализа аудио. Также добавлена поддержка редактирования пространственного видео, которое можно импортировать с новых моделей iPhone 15 Pro и iPhone 16, а также с камеры Canon R7.

Другие нововведения включают новые эффекты, модульные переходы, улучшения для работы с вертикальными видео и интеграцию с Vision Pro для редактирования пространственных видео.

Final Cut Pro 11 доступна для скачивания по цене $299,99 для Mac и за $4,99 в месяц или $49 в год для iPad. Обновление бесплатное для существующих пользователей программы.