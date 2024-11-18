Apple Final Cut Pro 11 може автоматично виділяти людей та об’єкти, а також створювати субтитри

Apple представила оновлення програми для відеомонтажу Final Cut Pro 11, яке стало першим за 13 років. Це оновлення привнесло ряд значних покращень та нових функцій, орієнтованих на професіоналів та креаторів.

Однією з головних новинок є інструмент Magnetic Mask із штучним інтелектом. Ця функція дозволяє виділяти людей та об’єкти на відео без необхідності використання зеленого екрану, що спрощує процес роботи з фонами та ефектами, а також дає більший контроль над проектом.

Програма тепер підтримує тактильний зворотний зв’язок Apple Pencil Pro і Magic Keyboard, що додає зручності при редагуванні. Користувачі iPhone 16 Pro можуть записувати відео в 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду для створення плавного уповільнення, а потім імпортувати ці записи до Final Cut Pro для iPad для подальшого монтажу.

Крім того, з’явилася функція Transcribe to Captions, що автоматично генерує субтитри для відео, використовуючи спеціальну модель Apple для аналізу аудіо. Також додано підтримку редагування просторового відео, яке можна імпортувати з нових моделей iPhone 15 Pro та iPhone 16, а також з камери Canon R7.

Інші нововведення включають нові ефекти, модульні переходи, покращення для роботи з вертикальними відео та інтеграцію з Vision Pro для редагування просторових відео.

Final Cut Pro 11 доступна для завантаження за ціною $299,99 для Mac і за $4,99 на місяць або $49 на рік для iPad. Оновлення безкоштовне для користувачів програми.