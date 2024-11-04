Apple добавит в Final Cut Pro возможность преобразовывать аудио в субтитры

Apple готовит крупное обновление для Final Cut Pro, включающее автоматическую транскрипцию аудио в субтитры. Эта функция будет особенно полезна авторам, работающим с видео для социальных сетей, поскольку позволяет преобразовывать речь в текст и добавлять субтитры в несколько кликов.

Компания также планирует представить новую опцию «Магнитная маска», которая автоматически выделяет контуры объектов в кадре, облегчая процесс создания масок. Такой инструмент упростит работу с объектами, делая монтаж более точным и эффективным.

Обновления для Final Cut Pro будут показаны на предстоящем творческом саммите в Купертино, где участники смогут лично оценить возможности новых функций для Final Cut Pro и Logic Pro. Благодаря новым процессорам M4 на Mac, функции, такие как транскрибирование, будут работать значительно быстрее, чем на устройствах с процессорами Intel.