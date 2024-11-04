Apple додасть Final Cut Pro можливість перетворювати аудіо в субтитри04.11.24
Apple готує велике оновлення для Final Cut Pro, що включає автоматичну транскрипцію аудіо субтитри. Ця функція буде особливо корисна авторам, які працюють із відео для соціальних мереж, оскільки дозволяє перетворювати мову в текст і додавати субтитри в кілька кліків.
Компанія також планує представити нову опцію “Магнітна маска”, що автоматично виділяє контури об’єктів у кадрі, полегшуючи процес створення масок. Такий інструмент спростить роботу з об’єктами, роблячи монтаж більш точним та ефективним.
Оновлення Final Cut Pro будуть показані на майбутньому творчому саміті в Купертіно, де учасники зможуть особисто оцінити можливості нових функцій для Final Cut Pro і Logic Pro. Завдяки новим процесорам M4 на Mac функції, такі як транскрибування, будуть працювати значно швидше, ніж на пристроях з процесорами Intel.
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