Apple CarPlay получил новый дизайн и умные виджеты12.06.25
На конференции WWDC 2025 компания Apple представила iOS 26 и масштабное обновление дизайна для всех своих платформ — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Обновления коснулись и системы Apple CarPlay, которая получила визуальные и функциональные изменения.
В числе нововведений — переработанный интерфейс в стиле «Liquid Glass», характеризующийся прозрачными и многослойными элементами. Помимо визуальных изменений, изменена логика отображения входящих сообщений и звонков. Новый компактный вид вызовов позволяет видеть, кто звонит, не перекрывая информацию о маршруте и предстоящих поворотах, что упрощает управление в процессе вождения.
Еще одной особенностью стала интеграция виджетов, которые обеспечивают быстрый доступ к виртуальным кнопкам для управления подключенными устройствами, такими как гаражные ворота или умное освещение. Также пользователи смогут оперативно следить за актуальными событиями в Live Activities.
Обновление затронуло и функции работы с сообщениями — появилась возможность закреплять важные беседы, а также отвечать на сообщения с помощью Tapback — быстрого выбора реакции в виде лайков и других эмоций.
Эти изменения доступны и в версии CarPlay Ultra, которая недавно дебютировала в автомобилях Aston Martin. В будущем обновленная система появится и в моделях других автопроизводителей, включая Hyundai, Kia и Genesis.
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