Apple CarPlay отримав новий дизайн та розумні віджети12.06.25
На конференції WWDC 2025 компанія Apple представила iOS 26 та масштабне оновлення дизайну для всіх своїх платформ – iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS та visionOS. Оновлення торкнулися системи Apple CarPlay, яка отримала візуальні та функціональні зміни.
Серед нововведень – перероблений інтерфейс у стилі “Liquid Glass”, що характеризується прозорими та багатошаровими елементами. Крім візуальних змін, змінено логіку відображення вхідних повідомлень та дзвінків. Новий компактний вид викликів дозволяє бачити, хто дзвонить, не перекриваючи інформацію про маршрут і майбутні повороти, що спрощує керування в процесі водіння.
Ще однією особливістю стала інтеграція віджетів, які забезпечують швидкий доступ до віртуальних кнопок для керування підключеними пристроями, такими як гаражні ворота або освітлення. Також користувачі зможуть оперативно стежити за актуальними подіями Live Activities.
Оновлення торкнулося й функцій роботи з повідомленнями – з’явилася можливість закріплювати важливі бесіди, а також відповідати на повідомлення за допомогою Tapback – швидкого вибору реакції у вигляді лайків та інших емоцій.
Ці зміни доступні і у версії CarPlay Ultra, яка нещодавно дебютувала у автомобілях Aston Martin. У майбутньому оновлена система з’явиться і в моделях інших автовиробників, включаючи Hyundai, Kia та Genesis.
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