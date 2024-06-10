AnTuTu выпустила бенчмарк для информационно-развлекательных систем… электрокаров10.06.24
В мае 2024 года AnTuTu, известный разработчик бенчмарков для смартфонов, представил новое приложение для оценки производительности информационно-развлекательных систем в электромобилях — AnTuTu EV Benchmark. Этот инструмент предназначен для стандартизации оценки пользовательского опыта, анализируя функциональность и производительность таких систем. AnTuTu EV Benchmark оценивает производительность чипсета, объем оперативной памяти и хранилища, чтобы сгенерировать всесторонний балл производительности.
Первый рейтинг AnTuTu , собранный в мае 2024 года, показал, какие производители автомобилей уделяют особое внимание плавному и отзывчивому опыту использования информационно-развлекательных систем. Лидерами рейтинга стали Zeekr 007, Xpeng X9 и Mercedes EQE, продемонстрировавшие впечатляющую производительность своих электронных систем развлечения. В рейтинг также вошли такие электромобили, как Xpeng P7i, Nio ET7, Polestar 2 и Audi Q4 e-tron.
Особо стоит отметить Xiaomi SU7, который, несмотря на начально низкий балл, в последующем тесте значительно улучшил свои показатели, поднявшись на четвертое место благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 8295. Этот случай демонстрирует, как производительность информационно-развлекательных систем может быть улучшена с помощью более мощного оборудования и оптимизации.
AnTuTu EV Benchmark, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы набрать обороты и собрать более обширную базу данных. Это позволит более точно определить, у какого бренда самая быстрая и эффективная информационно-развлекательная система в электромобилях.
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AnTuTu выпустила бенчмарк для информационно-развлекательных систем… электрокаровавтомобиль приложения электротранспорт
Первый рейтинг AnTuTu , собранный в мае 2024 года, показал, какие производители автомобилей уделяют особое внимание плавному и отзывчивому опыту использования информационно-развлекательных систем
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