AnTuTu випустила бенчмарк для інформаційно-розважальних систем… електрокарів

У травні 2024 року AnTuTu, відомий розробник бенчмарків для смартфонів, представив нову програму для оцінки продуктивності інформаційно-розважальних систем в електромобілях – AnTuTu EV Benchmark. Цей інструмент призначений для стандартизації оцінки досвіду користувача, аналізуючи функціональність і продуктивність таких систем. AnTuTu EV Benchmark оцінює продуктивність чіпсету, обсяг оперативної пам’яті та сховища, щоб згенерувати всебічний бал продуктивності.

Перший рейтинг AnTuTu, зібраний у травні 2024 року, показав, які виробники автомобілів приділяють особливу увагу плавному та чуйному досвіду використання інформаційно-розважальних систем. Лідерами рейтингу стали Zeekr 007, Xpeng X9 та Mercedes EQE, які продемонстрували вражаючу продуктивність своїх електронних систем розваг. До рейтингу також увійшли такі електромобілі, як Xpeng P7i, Nio ET7, Polestar 2 та Audi Q4 e-tron.



Особливо варто відзначити Xiaomi SU7, який, незважаючи на початково низький бал, у наступному тесті значно покращив свої показники, піднявшись на четверте місце завдяки чіпу Qualcomm Snapdragon 8295. Цей випадок демонструє, як продуктивність інформаційно-розважальних систем може бути покращена за допомогою потужнішого обладнання та оптимізації.

AnTuTu EV Benchmark, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб набрати обертів і зібрати більшу базу даних. Це дозволить більш точно визначити, у якого бренду найшвидша та найефективніша інформаційно-розважальна система в електромобілях.