Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ

Компания Intel раскрыла технические характеристики будущей серии процессоров Core Ultra 300 Panther Lake, официальный дебют которой состоится на выставке CES 2026. Новое поколение мобильных чипов построено на основе техпроцесса Intel 18A и сочетает новые ядра Cougar Cove (P-cores), энергоэффективные Darkmont (E-cores) и обновленную графику Xe3 в модульной архитектуре с упаковкой Foveros-S.

Архитектура Panther Lake

Платформа Core Ultra 300 состоит из трёх основных плиток:

Вычислительный модуль — на техпроцессе Intel 18A;

Графический модуль — на Intel 3 или TSMC N3E;

Контроллерная плитка — на TSMC N6.

Все компоненты объединены через Foveros-S, что позволяет создавать компактные, энергоэффективные системы-на-чипе, где CPU, GPU и контроллеры ввода-вывода работают как единый комплекс.

Intel утверждает, что Panther Lake сочетает энергоэффективность уровня Lunar Lake с производительностью Arrow Lake. Процессоры получат до 16 ядер (P, E и LP-E) и обеспечат до 50% прироста производительности CPU по сравнению с прошлым поколением. Графика Intel Arc Xe3 предложит до 12 ядер и аналогичный прирост скорости рендеринга.

P- и E-ядра

P-ядра Cougar Cove основаны на улучшенной архитектуре Lion Cove. Они получили расширенную систему предсказания переходов и увеличенные кеши — 3 МБ L2 и 256 КБ L1 на ядро, а также небольшой L0-кеш данных с низкой задержкой.

E-ядра Darkmont — ускоренная версия Skymont. Они поддерживают 9-канальное декодирование инструкций, увеличенное out-of-order окно (416 записей) и 26 портов диспетчеризации, что значительно повышает эффективность. Каждый кластер из четырёх E-ядер имеет 4 МБ общего L2-кеша.

Дополнительно в архитектуре предусмотрен 4-ядерный блок LP-E (Low Power Efficiency), созданный по архитектуре Darkmont и предназначенный для фоновых задач без задействования основных ядер. Это снижает энергопотребление и увеличивает автономность ноутбуков.

Производительность и энергоэффективность

Оптимизации нового поколения обеспечили:

+10% производительности на ядро при том же энергопотреблении;

+50% в многопоточном режиме;

–40% потребления энергии при сохранении скорости работы.

Поддерживается память DDR5-7200 и LPDDR5X-9600, а общий L3-кеш достигает 18 МБ с дополнительными 8 МБ на стороне контроллера для снижения задержек.

Конфигурации и интерфейсы

Серия Panther Lake будет представлена в трёх вариантах:

8 ядер (4P + 4 LP-E) 16 ядер (4P + 8E + 4 LP-E) 16 ядер + графика на 12 Xe3-ядер — флагманская версия

Процессоры поддерживают до 20 линий PCIe, Thunderbolt 4 (и опционально Thunderbolt 5), Wi-Fi 7 Revision 2 (Whale Peak 2 BE211) и Bluetooth 6.0 с поддержкой LE Audio и Auracast.

Графика Xe3 и возможности ИИ

Графическая архитектура Xe3 будет выпускаться с 4 или 12 Xe-ядрами. Улучшены кеш, фильтрация, скорость расчёта теней и трассировка лучей.

Появится технология XeSS 3 с Multi-Frame Generation, создающая дополнительные промежуточные кадры для более плавной картинки, а также функция Frame Generation Override, позволяющая пользователю вручную выбирать режим генерации кадров.

Новый нейропроцессор NPU5 обеспечивает до 50 TOPS при поддержке форматов FP8 и INT8, удваивая скорость MAC-операций и снижая энергопотребление на 40%. Совокупная мощность CPU, GPU и NPU достигает 180 TOPS, что достаточно для выполнения сложных задач искусственного интеллекта локально, без облачных сервисов.

Энергопотребление и оптимизация

Обновлённый Thread Director перераспределяет нагрузку между ядрами, направляя больше ресурсов GPU во время игр, что даёт до +10% FPS.

Система Intelligent Experience Optimizer автоматически регулирует режимы питания Windows, повышая энергоэффективность до 20%.

Массовое производство Panther Lake начнётся до конца 2025 года, а первые ноутбуки на этой платформе выйдут в начале 2026 года.