Анонсовані Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графіка Xe3 та до 180 TOPS для ШІ

Компанія Intel розкрила технічні характеристики майбутньої серії процесорів Core Ultra 300 Panther Lake, офіційний дебют якої відбудеться на виставці CES 2026. Нове покоління мобільних чіпів побудоване на основі техпроцесу Intel 18A і поєднує нові ядра Cougar Cove (P-cores), енергоефективну та енергоефективну Darkmont архітектура з упаковкою Foveros-S.

Архітектура Panther Lake

Платформа Core Ultra 300 складається з трьох основних плиток:

Обчислювальний модуль — на техпроцесі Intel 18A;

Графічний модуль — на Intel 3 або TSMC N3E;

Контролерна плитка – на TSMC N6.

Всі компоненти об’єднані через Foveros-S, що дозволяє створювати компактні, енергоефективні системи-на-чіпі, де CPU, GPU та контролери введення-виводу працюють як єдиний комплекс.

Intel стверджує, що Panther Lake поєднує енергоефективність рівня Lunar Lake із продуктивністю Arrow Lake. Процесори отримають до 16 ядер (P, E та LP-E) та забезпечать до 50% приросту продуктивності CPU порівняно з минулим поколінням. Графіка Intel Arc Xe3 запропонує до 12 ядер та аналогічний приріст швидкості рендерингу.

P- та E-ядра

P-ядра Cougar Cove засновані на покращеній архітектурі Lion Cove. Вони отримали розширену систему передбачення переходів та збільшені кеші – 3 МБ L2 та 256 КБ L1 на ядро, а також невеликий L0-кеш даних із низькою затримкою.

E-ядра Darkmont – прискорена версія Skymont. Вони підтримують 9-канальне декодування інструкцій, збільшене out-of-order вікно (416 записів) та 26 портів диспетчеризації, що значно підвищує ефективність. Кожен кластер із чотирьох E-ядер має 4 МБ загального L2-кешу.

Додатково в архітектурі передбачено 4-ядерний блок LP-E (Low Power Efficiency), створений за архітектурою Darkmont і призначений для фонових завдань без залучення основних ядер. Це знижує енергоспоживання та збільшує автономність ноутбуків.

Продуктивність та енергоефективність

Оптимізації нового покоління забезпечили:

+10% продуктивності на ядро ​​при тому ж енергоспоживання;

+50% у багатопотоковому режимі;

–40% споживання енергії при збереженні швидкості роботи.

Підтримується пам’ять DDR5-7200 та LPDDR5X-9600, а загальний L3-кеш досягає 18 МБ з додатковими 8 МБ на стороні контролера зниження затримок.

Конфігурації та інтерфейси

Серія Panther Lake буде представлена ​​у трьох варіантах:

8 ядер (4P + 4 LP-E) 16 ядер (4P + 8E + 4 LP-E) 16 ядер + графіка на 12 Xe3-ядер — флагманська версія

Процесори підтримують до 20 ліній PCIe, Thunderbolt 4 (і опціонально Thunderbolt 5), Wi-Fi 7 Revision 2 (Whale Peak 2 BE211) та Bluetooth 6.0 з підтримкою LE Audio та Auracast.

Графіка Xe3 та можливості ШІ

Графічна архітектура Xe3 буде випускатися з 4 або 12 Xe-ядрами. Покращені кеш, фільтрація, швидкість розрахунку тіней і трасування променів. З’явиться технологія XeSS 3 з Multi-Frame Generation, що створює додаткові проміжні кадри для більш плавної картинки, а також функцію Frame вибирати режим створення кадрів.

Новий нейропроцесор NPU5 забезпечує до 50 TOPS за підтримки форматів FP8 та INT8, подвоюючи швидкість MAC-операцій та знижуючи енергоспоживання на 40%. Сукупна потужність CPU, GPU та NPU досягає 180 TOPS, що достатньо для виконання складних завдань штучного інтелекту локально, без хмарних сервісів.

Енергоспоживання та оптимізація

Оновлений Thread Director перерозподіляє навантаження між ядрами, спрямовуючи більше ресурсів GPU під час ігор, що дає до +10% FPS. Система Intelligent Experience Optimizer автоматично регулює режими живлення Windows, підвищуючи енергоефективність до 20%.

Масове виробництво Panther Lake розпочнеться до кінця 2025 року, а перші ноутбуки на цій платформі вийдуть на початку 2026 року.