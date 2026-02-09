Anker Zolo 35W Travel Power Bank оснащается двумя встроенный кабелями с USB Type‑C

Anker выпустила Zolo 35W Travel Power Bank — компактный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с двумя встроенными USB-C кабелями, дополнительными портами USB-C и USB-A, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью до 35 Вт.

Встроенные USB-C кабели с тканевой оплёткой рассчитаны более чем на 10 000 сгибаний, а дополнительные порты позволяют одновременно заряжать несколько устройств.

Особенности и совместимость

Пауэрбанк совместим с основными протоколами, включая PD, PPS, QC, SCP и UFCS. На корпусе расположен LED-дисплей, который отображает уровень заряда в реальном времени. Несмотря на ёмкость 10 000 мА·ч, устройство остаётся лёгким и удобным для переноски, что делает его подходящим вариантом для путешествий и повседневного использования.

Anker Zolo 35W Travel Power Bank доступен в четырёх цветах: чёрном, белом, розовом и синем. Он совместим со смартфонами, планшетами, ноутбуками, включая MacBook Air, а также с игровыми устройствами, такими как Nintendo Switch и Steam Deck.

Модель уже доступна по цене около $26 (в пересчёте с юаней). Ожидается, что позднее она появится и на международных рынках.