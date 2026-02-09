Anker Zolo 35W Travel Power Bank оснащується двома вбудованими кабелями з USB Type-C

Anker Zolo 35W Travel Power Bank оснащується двома вбудованими кабелями з USB Type-C09.02.26
Anker випустила Zolo 35W Travel Power Bank — компактний акумулятор ємністю 10 000 мА·год із двома вбудованими USB-C кабелями, додатковими портами USB-C та USB-A, а також підтримкою швидкого заряджання потужністю до 35 Вт.
Вбудовані USB-C кабелі з тканинним обплетенням розраховані більш ніж на 10 000 згинань, а додаткові порти дозволяють одночасно заряджати кілька пристроїв.
Особливості та сумісність
Пауербанк сумісний з основними протоколами, включаючи PD, PPS, QC, SCP та UFCS. На корпусі розташований LED-дисплей, який відображає рівень заряду реального часу. Незважаючи на ємність 10 000 мА·год, пристрій залишається легким та зручним для перенесення, що робить його відповідним варіантом для подорожей та повсякденного використання.
Anker Zolo 35W Travel Power Bank доступний у чотирьох кольорах: чорному, білому, рожевому та синьому. Він сумісний зі смартфонами, планшетами, ноутбуками, включаючи MacBook Air, а також з ігровими пристроями, такими як Nintendo Switch та Steam Deck.
Модель вже доступна за ціною близько $26 (у перерахунку з юаней). Очікується, що вона пізніше з’явиться і на міжнародних ринках.
